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      Фінансова допомога від ЄС: відомо, коли Україна отримає гроші

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      Фінансова допомога Україні від ЄС
      Фінансова допомога Україні від ЄС / ua.korrespondent.net

      Міністр фінансів України Оксана Маркарова повідомила, коли держава отримає 500 мільйонів євро, які їй виділив Євросоюз як макрофінансову допомогу, тобто позику.

      Про це пише "Сегодня".

      24 канал повідомляв, що Єврокомісія виділила Україні фінансову допомогу в розмірі 500 мільйонів євро.

      Зазначимо, що загалом сума кредиту, який Україна має отримати від ЄС, становить 1 мільярд євро. Цю позику держава отримає у два етапи, тобто транші. Перший транш у розмірі 500 мільйонів євро надійде в Україну в середині грудня. Гроші будуть скеровані до державного бюджету.

      Читайте також: Транш ЄС: Україна та Євросоюз підписали угоду про макрофінансову допомогу

      Міністерство фінансів вдячне за цю підтримку і сьогоднішнє рішення Європейської комісії. Воно свідчить, що прогрес України очевидний для наших міжнародних партнерів. Наше завдання – зробити позитивний ефект від реформ помітним для кожного громадянина України,
      – зазначила Маркарова.

      Зазначимо, надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС свідчить про те, що держава виконала всі вимоги для цього: провела реформи у податковій і митній політиці, боротьбі з корупцією, приватизації підприємств. Другу частину грошей від ЄС Україна повинна отримати в період не менше 3 місяців.

      Теги: Новини політики Євросоюз Гроші Єврокомісія Міністерство фінансів України Оксана Маркарова
      Джерело: 24 Канал
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