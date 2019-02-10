Укрепление гривны: законы экономики против теорий заговоров

Если курс гривны падает – это "зрада". К такому положению вещей украинцы привыкли. Но в 2019 происходит новая "зрада" – курс гривны растет. Вследствие чего появились уже тысяча и одна теория заговора, почему так происходит. На самом же деле просто работают законы экономики.

Почему гривна укрепляется

"Негеноцид" от Нацбанка. С локального пика, когда курс достигал 28,3-28,4, национальная валюта укрепилась почти на 1,5 гривны и уже торгуется по 27,0.

В прошлом выпуске блога смотрите о сотрудничестве с МВФ и стоит ли украинцам беспокоиться о "долговой петле"

Многие люди привыкли ругать Национальный банк за геноцид украинского народа, совершаемый путем коварной девальвации – официального снижения курса национальной валюты по отношению к твёрдым валютам. Девальвации, которая, конечно же, выгодна правительству и мировым масонам. И те же самые люди теперь придумывают, по какой же причине курс растет.

Что объединяет эти истории – это то, что нет никаких теорий заговора или зловредных намерений ни тогда, когда курс падает, ни тогда, когда гривна растет. Это все экономика.

Просто беда в том, что большинство крикунов понятия не имеет о ее законах.



Для понимания причин роста или падения гривны нужно хотя бы знать законы экономики

Виноваты выборы. Это популярный тезис. Беда в том, что год назад выборов не было, а гривна укреплялась точно также. Точно в те же даты. И начав с 28,8 во второй декаде января гривна в итоге опустилась ниже 26,0. Это было год назад. И сегодня происходят те же самые процессы. С коррекцией на рекордный урожай прошлого года, который оборачивается рекордными поступлениями валюты.

Гривна – валюта сезонная. Это факт. И пока у нас не будет развитого финансового рынка, способного эту сезонность сгладить, она будет оставаться таковой. А сезонность гривны такова, что к концу года, к январю-декабрю, гривна падает. Много денег в системе, потому что правительство много тратит именно в этот период. Но эффект этот локален и после наступает пора уже сезонного укрепления.



Сезонность гривны такова, что к концу года, к январю-декабрю, гривна падает

Гособлигации и внешинвестиции. К традиционному началу весны, когда аграрии доставали свои сумки с кешевыми долларами и шли готовится к посевной, добавился фактор захода иностранцев на наш рынок. Высокие ставки по ОВГЗ (государственные облигации) сами по себе выглядят привлекательно. Такой уровень – редкость для мира. А тут еще и возможность прокатится на укреплении гривны – сезонном. И вот два года подряд иностранные инвесторы заходят на сотни миллионов долларов в украинские государственные облигации в конце января-начале февраля. Это случилось и в этом году. В итоге – гривна укрепляется. Причем практически такими же темпами, как делала это в прошлом году.

Можно искать кошку в черном комнате, говорить о мифических миллиардах на выборы или будущей монетизации субсидии (как это влияет – вообще представить трудно), но факт остается фактом. Простым фактом. Работают стандартные экономические законы.

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Что будет с курсом гривны дальше

Влияние сезонности. Если не случится форс-мажоров, то ли связанных с выборами, то ли с глобальными мировыми процессами, укрепление гривны будет идти до мая-июня. А потом сезонность начнет играть в обратную сторону. Уже с июля. Тут и нерезиденты будут фиксировать прибыль. И импортеры поспешат заключить контракты, как они делают каждый год. И мы увидим ослабление гривны.

Сотрудничество с МВФ. В 2018 году, по итогам года, гривна укрепилась на 1%. И несмотря на все сезонные качели остается стабильной. То же самое ждет нас и в этом году. Если не будет форс-мажоров. И если сохранится сотрудничество с МВФ.



Любой, кто говорит, что знает курс гривны на 1 мая, 1 сентября или 1 января – врет

Точность прогнозов. И да, никто не знает, каким будет курс гривны на конкретную дату. К примеру, даже зная сезонности, аналитики прогадали этой зимой, предрекая, что на пике курс гривны улетит выше 29,0. Но не случилось. И постфактум можно объяснить, почему. В принципе, аналитик – это тот, кто может составить прогноз и после того, как он не оправдался, объяснить, почему этого не случилось.

Так вот, если кто-то говорит, что знает, каким будет курс гривны на 1 мая, 1 сентября или 1 января – то он врет. Никто не знает. Это невозможно. Но тенденции и тренды на валютном рынке предсказуемы.

И лучше на них зарабатывать, чем каждый раз строить новую теорию заговора. И все. Банальные движения капитала. Банальная экономика. Без "зрады". И без "перемоги". Просто экономика. И если не выдумывать десятки теорий заговора, то это просто работает.