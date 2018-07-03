Фінансова криза 2014-2015 років коштувала Україні 20% ВВП

Українська економіка дуже залежить від політики і політиків. Постійні ризики не дають змоги говорити про хоч якусь стабільність.

"Піднесення – падінння" – і так останні 10 років. Як наслідок – за цей час ВВП зросло аж на... 0%!

Такі висновки міжнародних економістів під час експертної дискусії "Інституту Просвіти" озвучив Йост Люнгман, постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні.

Понад 20 науковців, підприємців, представників різних громадських та владних інституцій, міський голова Львова Андрій Садовий у такому інтерактивному форматі шукали відповідь на запитання "МВФ для України – кредитний зашморг чи рятівне коло?"

"Докопатись до істини в інтерактивній формі, краще розуміти засадничі речі, процеси, на яких будується сучасне суспільство, врешті поширювати ці знання – це те, що започатковує у форматі таких дискусій "Інститут Просвіти". Бо ж коли вам траплялась така нагода запитати напряму та почути відверту відповідь, як діє, працює та яких насправді висновків доходить МФВ щодо України? Що це за структура – друг чи ворог, який хоче зробити Україну залежною від Заходу?", – зазначає модератор зустрічі та народний депутат України, заступник голови Комітету ВРУ з питань промислової політики та підприємництва Сергій Кіраль.

МВФ – дуже практична, бюрократична та аналітична структура. Створити її було ідеєю американського президента Рузвельта. Він побачив сенс у МВФ як регуляторі світових монетарних систем після Другої світової війни. Нині експерти досліджують економіки світу і дають конкретні поради, як подолати певні тимчасові макроекономічні труднощі і, зрештою, отримати фінансову підтримку МВФ.

МВФ і Україна – українську економіку досліджує одна з найбільший груп експертів, що працюють у МВФ. Навіщо так багато економістів? Йост Люнгман відповідає: дуже складні економічні виклики в Україні. Цікаво, що скільки б не підписував МВФ програм із Україною, жодна до кінця так і не була виконана з боку української влади.

Політика – ось камінь спотикання на шляху до успіху в економічному плані, – зазначає представник МВФ. На його думку, Україна просто мусить деолігархізувати енергетичний сектор, провести земельну реформу, спростити фіскальну систему та створити незалежні й некорупційні суди, бо ж інакше далі ходитиме цим економічним замкненим колом.

Зазначимо, останній транш від МВФ був у квітні. А все через, знову ж таки, не виконані Україною зобов'язання.

Тільки цього року наша країна має віддати боргів на 4 млрд доларів.