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      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Фінансові установи виводять на ринок банківські продукти, які полегшують життя українцям

      Нова тема 67 Читать новость на русском

      Доступно, легко та безпечно. Онлайн-банкінг від ПроКредит Банку – це зручний спосіб управління власними фінансами.

      Завдяки інноваціям банківські послуги відтепер можна отримувати не виходячи з дому. Так "ПроКредит Банк" пропонує усім бажаючим підключитися до системи онлайн-банкінгу та отримувати можливість управляти своїми фінансами з будь-якого куточку світу. Робити це можна через інтернет або власний смартфон.

      Дар'я Каплєнко, фахівець управління розвитку роздрібних клієнтів "ПроКредит Банку", та Тетяна Шалютіна, менеджер управління розвитку роздрібних клієнтів "ПроКредит Банку" у студії 24 Каналу розповіли про систему онлайн-банкінгу і про те, яке обслуговування "ПроКредит Банк" пропонує для фізичних осіб.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Банки
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