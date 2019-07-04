Фінансові установи виводять на ринок банківські продукти, які полегшують життя українцям
Доступно, легко та безпечно. Онлайн-банкінг від ПроКредит Банку – це зручний спосіб управління власними фінансами.
Завдяки інноваціям банківські послуги відтепер можна отримувати не виходячи з дому. Так "ПроКредит Банк" пропонує усім бажаючим підключитися до системи онлайн-банкінгу та отримувати можливість управляти своїми фінансами з будь-якого куточку світу. Робити це можна через інтернет або власний смартфон.
Дар'я Каплєнко, фахівець управління розвитку роздрібних клієнтів "ПроКредит Банку", та Тетяна Шалютіна, менеджер управління розвитку роздрібних клієнтів "ПроКредит Банку" у студії 24 Каналу розповіли про систему онлайн-банкінгу і про те, яке обслуговування "ПроКредит Банк" пропонує для фізичних осіб.
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