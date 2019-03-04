Фінансовий директор Huawei подала в суд на уряд Канади

У позові Мен Ваньчжоу стверджує, що її конституційні права було порушено 1 грудня 2018 року в міжнародному аеропорту Ванкувера. Прикордонники "під виглядом звичайної перевірки" незаконно затримали, допитали і обшукали Ваньчжоу.

Топ-менеджерка вимагає покарати належним чином причетних до незаконних дій посадових осіб, а також відшкодувати їй витрати, пов'язані із затриманням.

Читайте також: Канадський депутат розповів, коли Путін може очікувати на покращення взаємин між країнами

Газета The Globe and Mail зазначає, що позов було подано до Верховного суду канадської провінції Британська Колумбія 1 березня. Інтереси Ваньчжоу у суді буде захищати юридична компанія Gudmundseth Mickelson LLP.

У свою чергу Мін'юст Канади заявив про початок судового процесу з питання екстрадиції Ваньчжоу до США. Судові слухання в цій справі почнуться 6 березня. Раніше запит про екстрадицію направили влади США. У штатах Ваньчжоу заочно звинуватили в порушенні режиму санкції, введеного США проти Ірану.

У КНР висловили "крайнє невдоволення" рішенням Канади екстрадувати Ваньчжоу. У заяві опублікованій на сайті посольства КНР у Канаді йдеться про те, що Китай рішуче виступає проти такого рішення.

11 грудня Верховний суд Британської Колумбії випустив топ-менеджерку під заставу у розмірі 10 мільйонів канадських доларів (7 мільйонів доларів США). Зараз Ваньчжоу проживає у Ванкувері в будинку свого чоловіка. Вона перебуває під постійним наглядом, її переміщення по місту частково обмежені.

Ваньчжоу є не тільки фінансовим директором Huawei, але і старшою дочкою засновника та президента компанії 74-річного мільярдера Жень Чженфея.

Що відбувається з компанією Huawei?