Фінансовий директор Huawei подала в суд на уряд Канади
У позові Мен Ваньчжоу стверджує, що її конституційні права було порушено 1 грудня 2018 року в міжнародному аеропорту Ванкувера. Прикордонники "під виглядом звичайної перевірки" незаконно затримали, допитали і обшукали Ваньчжоу.
Топ-менеджерка вимагає покарати належним чином причетних до незаконних дій посадових осіб, а також відшкодувати їй витрати, пов'язані із затриманням.
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Газета The Globe and Mail зазначає, що позов було подано до Верховного суду канадської провінції Британська Колумбія 1 березня. Інтереси Ваньчжоу у суді буде захищати юридична компанія Gudmundseth Mickelson LLP.
У свою чергу Мін'юст Канади заявив про початок судового процесу з питання екстрадиції Ваньчжоу до США. Судові слухання в цій справі почнуться 6 березня. Раніше запит про екстрадицію направили влади США. У штатах Ваньчжоу заочно звинуватили в порушенні режиму санкції, введеного США проти Ірану.
У КНР висловили "крайнє невдоволення" рішенням Канади екстрадувати Ваньчжоу. У заяві опублікованій на сайті посольства КНР у Канаді йдеться про те, що Китай рішуче виступає проти такого рішення.
11 грудня Верховний суд Британської Колумбії випустив топ-менеджерку під заставу у розмірі 10 мільйонів канадських доларів (7 мільйонів доларів США). Зараз Ваньчжоу проживає у Ванкувері в будинку свого чоловіка. Вона перебуває під постійним наглядом, її переміщення по місту частково обмежені.
Ваньчжоу є не тільки фінансовим директором Huawei, але і старшою дочкою засновника та президента компанії 74-річного мільярдера Жень Чженфея.
Що відбувається з компанією Huawei?
- 6 грудня 2018 року у Канаді затримали фінансового директора китайської компанії Huawei Technologies Мен Ванчжоу. Затримання відбулося в рамках екстрадиції за запитом США у підозрі в порушенні американських торгових санкцій проти Ірану.
- У Китаї гостро відреагували на арешт гендиректора компанії пригрозивши жителям міста Шеньжень (де розташована штаб-квартира компанії Huawei) конфісковувати пристрої Apple і звільняти тих, хто відмовиться їх віддавати.
- 18 січня уряд Нідерландів заявив, що у 2019 році буде прийнято рішення щодо обмеження китайського телекомунікаційного гіганта Huawei в участі у побудові мережі 5G у Нідерландах.
- 19 січня компанія Bloomberg заявила, що адміністрація Дональда Трампа підготувала указ, який значно ускладнить роботу китайських державних телекомунікаційних компаній в США.
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