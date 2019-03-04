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      Фінансовий директор Huawei подала в суд на уряд Канади

      61 Читать новость на русском
      Мен Ваньчжоу
      Мен Ваньчжоу

      У позові Мен Ваньчжоу стверджує, що її конституційні права було порушено 1 грудня 2018 року в міжнародному аеропорту Ванкувера. Прикордонники "під виглядом звичайної перевірки" незаконно затримали, допитали і обшукали Ваньчжоу.

      Топ-менеджерка вимагає покарати належним чином причетних до незаконних дій посадових осіб, а також відшкодувати їй витрати, пов'язані із затриманням.

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      Газета The Globe and Mail зазначає, що позов було подано до Верховного суду канадської провінції Британська Колумбія 1 березня. Інтереси Ваньчжоу у суді буде захищати юридична компанія Gudmundseth Mickelson LLP.

      У свою чергу Мін'юст Канади заявив про початок судового процесу з питання екстрадиції Ваньчжоу до США. Судові слухання в цій справі почнуться 6 березня. Раніше запит про екстрадицію направили влади США. У штатах Ваньчжоу заочно звинуватили в порушенні режиму санкції, введеного США проти Ірану.

      У КНР висловили "крайнє невдоволення" рішенням Канади екстрадувати Ваньчжоу. У заяві опублікованій на сайті посольства КНР у Канаді йдеться про те, що Китай рішуче виступає проти такого рішення.

      11 грудня Верховний суд Британської Колумбії випустив топ-менеджерку під заставу у розмірі 10 мільйонів канадських доларів (7 мільйонів доларів США). Зараз Ваньчжоу проживає у Ванкувері в будинку свого чоловіка. Вона перебуває під постійним наглядом, її переміщення по місту частково обмежені.

      Ваньчжоу є не тільки фінансовим директором Huawei, але і старшою дочкою засновника та президента компанії 74-річного мільярдера Жень Чженфея.

      Що відбувається з компанією Huawei?

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      Теги: Новини політики Китай Канада Новини США Huawei
      Джерело: 24 Канал
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