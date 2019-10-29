Фінансовий комітет Ради буде погоджувати свої ініціативи з Олексієм Гончаруком і бізнесом

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, відповідаючи на запитання кореспондента The Page на програмі "Свобода слова" телеканалу ICTV.

"Те, що приймалося до цих пір, на жаль, у багатьох випадках з нами взагалі ніяк не узгоджувалося. Тому зараз ми змінюємо цю практику і в майбутньому маємо намір більш щільно працювати з комітетом", – заявив Гончарук.

За його словами, саме через неузгодженість з Кабміном був прийнятий закон про фіксовану частку в націнці на сигарети, через який тютюнова компанія Вritish American Tobacco заявила про намір згорнути виробництво сигарет в Україні.

Ми проти цієї ініціативи і закон з цією нормою працювати не буде,

– пояснив Гончарук.

Він також сказав, що ініціатива про різке підвищення рентної плати на видобуток залізорудної сировини в нинішньому вигляді, швидше за все, не буде підтримана. "Ми обговоримо цю ініціативу з виробниками. Точно, що в такому вигляді, як зараз, її ніхто не буде вводити", – сказав прем'єр-міністр.

При цьому Гончарук підтримав прийняті ініціативи з посилення контролю за роботою фізичних осіб-підприємців. За його словами, це дозволить боротися з практикою ухилення від податків за участю ФОПів.

Нагадаємо, раніше Верховна рада прийняла закон №1049, в якому містилася норма про регулювання цін на сигарети. Мова йде про поправки, внесені до документа нардепом від "Слуги народу" Олександром Дубинським. Згідно з ними, тютюнові компанії-виробники повинні будуть продавати сигарети оптовим компаніям за ціною, що не перевищує 80% від максимальної роздрібної ціни. British American Tobacco, Japan Tobacco International, Philip Morris та Imperial Tobacco заявили, що це зробить їх виробництво нерентабельним і пригрозили тим, що підуть з України.

Норма про різке підвищення рентної плати на залізорудну сировину міститься в законопроєкті №1210.