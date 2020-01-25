Нові кредити та Paypal: яке життя обіцяють українцям до 2025 року

Кредитування населення, фінансова грамотність та безконтактні розрахунки. Що зміниться та як житиме Україна через 5 років, читайте у матеріалі 24 каналу.

Державні органи розробили “Стратегію розвитку фінансового сектору” на наступні 5 років та розповіли про 5 основних напрямків.

Досить криз

Економіка циклічна, а це означає, що як би добре не розвивалися країни, рано чи пізно прийде криза. Востаннє криза світового масштабу була у 2008. Вона почалася в США, але українці її теж відчули. Тоді долар для українців із стабільних 5 перетворився на 8. Бувають і локальні кризи як-от в Україні у 2014 після Революції Гідності.

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Якщо кризи неможливо уникнути, то її принаймні хочуть навчитися мінімізувати. До прикладу, під час фінансової кризи 2008 поляки та німці майже не відчули її негативних наслідки. Точніше відчули, але далеко не в таких масштабах як інші країни світу і європейські, в тому числі. Все через успішну державну фінансову політику. Тому до 2025 Україна хоче запровадити інструменти ефективного регулювання фінансового середовища. Вірять, що це зробить економіку стабільною та більш стійкою до криз.

Кредити не тільки від МВФ

У 2025 Україна стане привабливішою для інвесторів. Принаймні таку амбітну ціль висловили НБУ, Мінфін та інші державні структури. Кредитування та інвестиції необхідні для розвитку економіки та впровадження реформ. Як цього хочуть досягти? Розширити права кредиторів та інвесторів в Україні, а також створити сприятливе законодавче середовище. Частку кредитування хочуть підвищити до 22% від ВВП. Наразі 16,5%.

Водночас передбачають, що населення також легше отримуватиме кредити, особливо на потреби малого та середнього бізнесу. Фермери, зокрема, зможуть отримувати кредити під заставу землі.

Фінансово грамотні українці

В США та Європі більшість населення обізнані про акції: як їх купити, де, які ризики та вигоди. Вони знають що треба диверсифікувати свої доходи, тобто мати надходження з різних джерел. Школярі вивчають фінансову грамотність.

В Україні поки що це все на дуже низькому рівні. Цього навчального року наші школярі теж почали вивчати фінансову грамотність у школі. Проте доросле покоління мало що знає про акції, облігації та фінансові ринки в цілому. Згідно з Глобальним рейтингом фінансової грамотності, лише 40% дорослих українців є фінансово грамотними, тобто мають базові економічні знання, які використовують для накопичення, інвестування та позичання. Це 46 позиція у світі, яку Україна ділить із Казахстаном, Замбією, Танзанією, Сенегалом і Бахрейном. Найбільш фінансово грамотними є мешканці Норвегії, Швеції та Данії — 71%. Найменш — єменці, всього 13%.

Ця ситуація є несприятливою для країни. Натомість якщо вдасться підвищити фінансову грамотність українців, держава від цього виграє. Якщо українці купуватимуть акції українських компаній, то це стимулюватиме всю українську економіку. Та важливіше те, що це підтримає українські компанії, адже акції — це додаткове джерело фінансування, яке вигідніше для компаній, ніж кредити.

Розмивання кордонів для фінансового ринку

До 2025 український фінансовий ринок хочуть зробити повноцінною частиною глобалізованого світового фінансового ринку. Це дозволить українцям проводити фінансові операції з іноземним компонентом простіше. Це буде корисно і для українських заробітчан, які надсилають гроші додому, і для українців, які працюють на іноземні компанії і отримують так зарплату. Ініціатори хочуть зменшити ризики на українському фінансовому ринку та налагодити інфраструктуру ринків капіталу. Можливо, після цього для українців стане доступний Paypal та інші корисні світові сервіси. Щоправда, варто пам'ятати, що така стратегія навпаки може зробити українську економіку більш вразливою до світових криз.

Відхід від банків

Розвиток Fintech — ще одна ціль для України. Перевести гроші, розплатитися чи купити щось в інтернеті вже давно можна без прямої участі банку. Безконтактні розрахунки та онлайн-банкінг все частіше стають традиційними засобами для українців. До 2025 року цей ринок хочуть продовжити розвивати. Стратегія також передбачає запуск цифрової валюти (е-гривні) та ринку криптовалюти. Щоб досягти цього, також хочуть створити ефективну платформу регуляторів. До того ж, хочуть зменшити частку готівки в економіці до 7,5% (зараз 9,2%).

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Що таке Fintech (Фінтек)?З англійської Fintech (Financial technology) означає “фінансові технологіЇ”. Це стартапи, які впроваджують сучасні технології у сферу фінансів й роблять фінансові сервіси більш ефективними і менш затратними.

Стратегії розвитку рідко виконують на 100%. Важко передбачити, як розвинеться фінансовий сектор протягом наступних 5 років. До прикладу, звітують, що попередню стратегію розвитку фінсектору на 2020 рік виконали на дві третини від запланованого. Та навіть якщо стратегію на 2025 рік виконають на дві треті, це все одно буде крок вперед для розвитку України та наближення до міжнародних стандартів.