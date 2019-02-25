Фінансово-інвестиційний план не підтверджує індексацію тарифів на послуги УЗ, – галузевики

Бізнес-спільнота піддає сумніву аргументи "Укрзалізниці", згідно з якимиза тарифи на послуги УЗ мають зрости на 14,2% вже з квітня.

Про це йдеться в статті видання Uaprom.info.

Так, на думку аграріїв, підвищення вартості послуг "Укрзалізниці" має супроводжуватися чітким планом з поліпшення інфраструктури. Про це заявив генеральний директор "Українського клубу аграрного бізнесу" Тарас Висоцький.

"Якщо разом з індексацією буде представлений чіткий план з використання додаткових надходжень для інвестицій в інфраструктуру, локомотиви, вагони, ремонт полотна, тобто те, що в перспективі забезпечить впевненість у перевезеннях, покращить їх якість, то ми можемо на це погоджуватися. На жаль, зараз індексація базується на інфляційний чинник, але не підтверджується чітким фінансово-інвестиційним планом, через що вона сприймається вороже", – зазначив Висоцький.

У той же час, в асоціації "Укрцемент" заявили, що формування тарифу повинно залежати від якісних показників роботи "Укрзалізниці".

"На ті ж показники рентабельності можна вийти за рахунок збільшення не вартості, а кількості перевезень за нижчим тарифом", – заявив менеджер з екології та технологій асоціації "Укрцемент".

Індексація тарифів, на його думку, повинна бути збалансованою з показниками якості обслуговування на ринку залізничних перевезень.