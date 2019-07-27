Держфінансування партій: як працює система

Для багатьох виборців новиною виявилося те, що політичні партії вже чотири роки отримують державне фінансування. Ну тобто їм віддають заробені і сплачені нами податки. Після цих виборів зміниться лише те, що наші гроші отримуватимуть всі партії, які набрали більше 2% голосів. Тобто таких партій буде ще більше.

Яке фінансування отримали партії

Почнемо давайте з націкавішого, скільки ж наших грошей щороку отримуватимуть політичні партії. Наголошу, йдеться не про одноразовий платіж, а суму, яку партія отримуватиме з наших податків щороку до наступних виборів.

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► Партії, які не пройшли в Раду

Найменше отримають "Українська стратегія Гройсмана", ВО "Свобода" та "Партія Шарія". Усі вони отримають приблизно 12 мільйонів гривень. Нагадаю, щороку. Якщо дочасних виборів не буде або закон не змінять, в наближчі п’ять років ці партії отримають 60 мільйонів гривень.

"Опозиційний блок" щороку отримуватиме приблизно 17 наших мільйонів. "Сила і честь" – 19 мільйонів, Радикальна партія Ляшка – 20. За п’ять років кожна з цих структур отримає майже 100 мійльнів гривень наших подактів.

► "Батьківщина"

"Батьківщина" Юлії Тимошенко отримуватиме в рік більше 40 мійльйонів наших податків. За п’ять років це набігає 200 мільйонів бюджетних гривень.

► "Голос"

Додаткове фінансування за гендерною квотою майже подвоює розмір держфінансування "Голосу". До базових 34 мільйонів додадуться ще понад 28 мільйонів. І тому "Голос" Вакарчука щороку отримуватиме з бюджету більше 60 мільйон гривень, а за п’ять років – більше 300 мільйонів.

► "Опозиційна платформа – "За життя"

Медведчуківсько-Бойківська "Опозиційна платформа – "За життя" щороку отримуватиме майже 70 мійльйонів гривень. До настуних виборів набіжить близько 350 мільйонів наших податків.

► "Європейська солідарність"

Істотну надбавку одержить і "Європейська солідарність" – до базових майже 46 мільйонів партія отримає ще більш ніж 28 мільйонів за гендерною квотою. В підсумку виходить майже 75 мільйонів на рік, і більше 350 за п’ять.

► "Слуга народу"

Найбільше наших грошей дістанеться партії "Слуга народу". Вона отримає приблизно 225 мільйони гривень. За п’ять років партія отримає більше мільярда гривень платників податків. Партія, яка, прийнаймні станом на зараз повноцінно ще навіть не сформована.

Разом все це щастя обходитиметься нам з вами 560 мільйонів гривень на рік. За п’ять років ми витратимо на утримання цих партій майже три мільярди гривень.

Щоб Збройні Сили України отримал аналогічну суму, 670 тисяч українців мали би пахати і слачувати податки цілий рік.



Які суми держфінансування отримають партії

Система фінансування

А тепер давайте розбиратися, чи чесною є вся ця історія. Я знаю, що першою і, погоджуюся, прородньою реакціє є: "Та, півшли вони на... платити з моїх податків Медведчуку і ко". Справа в тому, що гроші усіляким Медведчуками чи Шаріям принесли не ми, а їх виборці. Ваші податки пішли партії, за яку ви віддали свій голос.

Працює це наступним чином.

Сума держфінансування партій залежить від розміру прожиткового мінімуму та явки на виборах. З податків кожного виборця, який проглосував, до загального кошика держфінансування партій капає 2% прожиткового мінімуму. Це 38 гривень і 42 копійки. Після чого ці гроші розподіляються між партіями, які подолали на виборах 2% бар’єр.

Тобто система збудована так, що ви фінансуєте не всі партії загалом, а конкретно ту, за яку проголосували. Саме від кількості голосів за конкретну партію залежить, скільки держкоштів вона одержить.

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Щоправда, загальна сума держфінансування партій – ось цих 560 мійльйонів на рік – все одно дістаються з національного бюджету. Іншими словами, якби не фінансування партій, вони могли би піти на, скажімо, озброєння армії.

Натомість, частину цих грошей отримають україноненависники Медведчука та Шарія, відповідно до кількості виборців, які за них проголосували. І питання в мене навіть не стільки до цих виборців, скільки до СБУ, яке в принципі дозволяє, на мою думку, цим діячам брати участь у виборах.

Виборців можна обманути. Не лише, до речі, виборців Шарія і Медведичука. СБУ обманути мало би бути набагато складніше. Бо виходить, що ми коштом державного бюджету фінансуємо структури, які, на мою думку, очевидно в інтересах Кремля.

Навіщо взагалі наші податки витрачають на фінансування партій, запитаєте ви. Дивіться, його запровадили для того, щоб партії отримали альтернативне джерело фінансування. Це, в свою чергу, має зменшити їхню залежність від олігархів. Чи спрацювала ця історія – побачимо вже зовсім скоро.

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Дякую громадському руху "Чесно" за швидкий підрахунок наших грошей, які за підсумками виборів отримуватимуть політичні партії.