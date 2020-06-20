Голова партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що зараз їхню партію фінансує держава. А гроші, які залишились з парламентських виборів, планують використати на місцевих.

Про це вона сказала в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі, однак, зазначила, що цих грошей їм буде недостатньо.

Перша частина інтерв'ю Що буде з "Голосом" без Вакарчука та кому зручний Аваков: інтерв'ю з Кірою Рудик

"Саме тому ми боремося за те, щоб зменшити застави на місцевих виборах. Тоді в нас буде можливість піти у всіх місцях, де ми захочемо піти. Інакше нам буде складно і ми будемо фандрейзити у середнього і малого бізнесу, який нас підтримує, навіть зараз", – пояснила Рудик.

На запитання журналістки, чи фінансує партію "Голос" олігарх Віктор Пінчук, депутатка відповіла: "Ні, нас не фінансує Пінчук".



Які партії отримали державне фінансування/ інфографіка НАЗК

Дивіться повне інтерв'ю з Кірою Рудик у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі: