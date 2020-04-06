Фінляндія планує чартером забрати українців для роботи на полях

Міністерство праці Фінляндії вже оцінило майбутній ризик карантину та відсутності робочих рук на полях. По сезонних робітників на сільськогосподарських угіддях планують відправити зокрема і чартер в Україну.

Перш ніж вийти на фінські поля по врожай, робітники перебудуть 14 днів у карантині. Доставлять їх туди на сезонні роботи спеціальні чартери, повідомив портал новин Yle, пише Інтерфакс – Україна.

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Якщо весняні польові роботи не будуть виконані в строк, це може привести до дефіциту продуктів харчування і підвищенню цін, попереджають фермери. Через обмеження фінські фермери зіткнулися з гострим дефіцитом робочої сили. За їхніми словами, багато продуктів харчування можуть закінчитися, якщо весняні польові роботи не будуть проведені в строк.

На фінських фермах традиційно працюють сезонні працівники з України, Росії і Таїланду. Зараз міністерство праці вивчає можливість організувати чартерні рейси для українських працівників.

Мова йде приблизно про 1500 працівників – вони критично важливі для фінського сільського господарства, –

розповіла старша фахівчиня Мінпраці Фінляндії Лаура Перхеентупа.

Також в Фінляндії планують запустити спеціальну рекламну кампанію з тим, щоб залучити на ферми місцевих жителів з числа безробітних, відправлених в примусову відпустку, студентів, школярів і біженців.

У сусідній з Фінляндією Естонії найбільші садівники і городники, які раніше залежали від української робочої сили, почали шукати місцевих працівників. Перші працівники повинні були приїхати на весняні роботи на початку квітня. В умовах, що змінилися підприємство повинно вирішити, чи замовляти ще рослини на 18 гектарів або відмовитися від розширення полуничних полів в цьому році.

Працювати на поля господарства в цьому році повинні були приїхати 65 працівників з України. Зараз сподіваються, що працівники зможуть приїхати тільки на збір ягід. Якщо немає, то доведеться знайти працівників в Естонії. Це підвищить вартість місцевих ягід.



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