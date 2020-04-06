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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Фінляндія планує чартером забрати українців для роботи на полях

      - Читать новость на русском
      По українських робітників планують прилетіти чартером / monitor-press.info

      Міністерство праці Фінляндії вже оцінило майбутній ризик карантину та відсутності робочих рук на полях. По сезонних робітників на сільськогосподарських угіддях планують відправити зокрема і чартер в Україну.

      Перш ніж вийти на фінські поля по врожай, робітники перебудуть 14 днів у карантині. Доставлять їх туди на сезонні роботи спеціальні чартери, повідомив портал новин Yle, пише Інтерфакс – Україна

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      Якщо весняні польові роботи не будуть виконані в строк, це може привести до дефіциту продуктів харчування і підвищенню цін, попереджають фермери. Через обмеження фінські фермери зіткнулися з гострим дефіцитом робочої сили. За їхніми словами, багато продуктів харчування можуть закінчитися, якщо весняні польові роботи не будуть проведені в строк.

      На фінських фермах традиційно працюють сезонні працівники з України, Росії і Таїланду. Зараз міністерство праці вивчає можливість організувати чартерні рейси для українських працівників.

      Мова йде приблизно про 1500 працівників – вони критично важливі для фінського сільського господарства, – 
      розповіла старша фахівчиня Мінпраці Фінляндії Лаура Перхеентупа.

      Також в Фінляндії планують запустити спеціальну рекламну кампанію з тим, щоб залучити на ферми місцевих жителів з числа безробітних, відправлених в примусову відпустку, студентів, школярів і біженців.

      У сусідній з Фінляндією Естонії найбільші садівники і городники, які раніше залежали від української робочої сили, почали шукати місцевих працівників. Перші працівники повинні були приїхати на весняні роботи на початку квітня. В умовах, що змінилися підприємство повинно вирішити, чи замовляти ще рослини на 18 гектарів або відмовитися від розширення полуничних полів в цьому році.

      Працювати на поля господарства в цьому році повинні були приїхати 65 працівників з України. Зараз сподіваються, що працівники зможуть приїхати тільки на збір ягід. Якщо немає, то доведеться знайти працівників в Естонії. Це підвищить вартість місцевих ягід.

      Карантин і гроші
      Як вплинув карантин на гаманці українців / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Заробітчани Сільське господарство Естонія Фінляндія Ринок праці Безробіття
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