Фінляндія неочікувано поступилася Швейцарії та вилетіла з Чемпіонату світу з хокею

Одні з фаворитів Чемпіонату світу з хокею, який триває у Данії – збірна Фінляндії, програла у чвертьфіналі турніру Швейцарії. Швеція ж здолала Латвію та пройшла у півфінал.

Для фінів все розпочиналося доволі добре. Вони закинули шайбу ще у першому періоді силами Нутіваара. Однак другий період все змінив на майданчику. Швейцарці менше ніж за чотири хвилини закинули три шайби і вийшли вперед.

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Рантамен, який відзначився всередині третього періоду, лише скоротив відставання. Фінляндія вилітає, Швейцарія проходить у півфінал.

Фінляндія – Швейцарія 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)

З аналогічним рахунком зіграли і Швеція з Латвією. Однак перемогу здобули шведи. У першому періоді глядачі не побачили забитих шайб. У другому періоді команди відзначилися по разу (при чому шведи чотири рази грали у меншості, однак латвійці так і не зуміли цим скористатися). У третьому періоді збірна Швеції закинула ще дві шайби, на що гравці латвійської збірної відповіли лише одним точним кидком.

Швеція – Латвія 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

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Тепер у суботу, 19 травня, у півфіналі Швеція зіграє з США, а Канада – зі Швейцарією. Переможець турніру визначиться у неділю, 20 травня.