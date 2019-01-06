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      Фінляндія перемогла на Молодіжному чемпіонаті світу з хокею: відео

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      Фінляндія – чемпіон світу з хокею серед молодіжних збірних
      Фінляндія – чемпіон світу з хокею серед молодіжних збірних / iihf.com

      В рамках фінального дня молодіжного чемпіонату світу в топ-дивізіоні в Канаді збірна Фінляндії у вирішальному поєдинку виявилася сильнішою за команду США, а росіяни в малому фіналі виграли у швейцарської молодіжки та завоювали бронзові медалі.

      США – Фінляндія 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

      У поєдинку за "золото" зустрілися команди, які вже грали між собою на груповому етапі. Тоді підопічні Майка Хастінгса впевнено розібралися зі скандинавами, вигравши той матч 4:1. 

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      Ризикувати ніхто не хотів, що призвело до оборонної тактики фінів, а також не надто атакуючого хокею від молодіжки США. Вийти вперед вдалося саме європейцям, які дочекалися свого шансу. В середині другого періоду більшість реалізував Ессе Ілоні. Такий хід подій не влаштовував американців, але пробити самовіддану оборону суперника ніяк не вдавалося.

      У свою чергу скандинавська збірна подвоїла перевагу на початку третьої 20-хвилинки. І тут почалося найцікавіше: хокеїсти з США не тільки відіграли одну шайбу, але і за три хвилини відновили паритет у матчі. Голами відзначилися Александер Чмелевскі та Джош Норріс. Коли здавалося, що команди переведуть з'ясування відносин в овертайм, вирішальне слово сказав 17-річний нападаючий фінською молодіжки Каапо Какку. За півтори хвилини до сирени він закинув переможну шайбу для своєї збірної. Як не намагалися американці, але часу практично не залишалося. Суомі домоглися тріумфу на світовій першості, залишивши без роботи одного з фаворитів чемпіонату.

      USA vs. Finland (Final) - 2019 IIHF World Junior Championship from IIHF on Vimeo.

      Росія – Швейцарія 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

      У втішному фіналі змагалися росіяни та швейцарці. Останніх, до речі, можна назвати однією з головних сенсацій турніру. Мало хто вірив, що ця збірна потрапить у світову четвірку найсильніших в своєму віці. На груповому етапі збірна Росії не без проблем переграла Швейцарію 7:4. У цьому матчі підопічним Валерія Брагіна було також нелегко, але зі своїм завданням його хокеїсти впоралися.

      Читайте також: Капітан збірної Росії з хокею показав ганебну поведінку після поразки від США

      Russia vs. Switzerland (bronze) - 2019 IIHF World Junior Championship from IIHF on Vimeo.

       

      Теги: Спорт Хокей
      Джерело: ФХУ
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