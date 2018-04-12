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Фінляндія видала останній необхідний дозвіл на будівництво "Північного Потоку-2"

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Північний Потік-2
Північний Потік-2

Регіональне адміністративне агентство Південної Фінляндії видало другий та кінцевий дозвіл на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у фінській економічній зоні.

Про це йдеться у заяві агентства.

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Фінська влада ухвалила кінцевий план будівництва та експлуатації "Північного Потоку-2". Перший дозвіл було видано на початку квітня. Загальна протяжність газопроводу складатиме понад 1200 кілометрів.

У компанії Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу, заявили, що процес отримання дозволів завершено. Інші країни уздовж маршруту газопроводу, Росія, Швеція та Данія, видають дозволи за графіком, – запевняють у компанії Nord Stream 2, яка займається плануванням, будівництвом та експлуатацією газопроводу.

До слова, під час державного візиту до Німеччини президента України Петра Порошенка глава цієї держави – канцлер Ангела Меркель – підняла тему будівництва газопроводу "Північний потік-2", який має пролягти по дну Балтійського моря в обхід України. Як відомо, особливу зацікавленість в цьому проекті має Російська Федерація.

Теги: Фінляндія Північний потік-2
Джерело: 24 Канал
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