14:16
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Фінляндія виділить Україні 6 мільйонів євро на реформу української школи

173 Читать новость на русском
Фінляндія виділить Україні 6 мільйонів євро на реформу української школи
Фінляндія виділить Україні 6 мільйонів євро на реформу української школи / Фото з відкритих джерел

5 березня Міністром освіти і науки Лілією Гриневич та Міністром закордонних справ Фінляндської Республіки Тімо Сойні підписано угоду, що передбачає допомогу в підвищенні кваліфікації українських вчителів, популяризацію освіти, а також покращення освітнього середовища шкіл у межах реформи Нова українська школа.

Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки України.

Читайте також: Сину заступника міністра повідомили про підозру в розбійному нападі: деталі

Широковідомо, що у власній освітній реформі фіни зробили ставку на вчителя, і це дало свої результати – зараз середня освіта у Фінляндії одна із найуспішніших у світі. Передбачений угодою проект матиме орієнтовну вартість 6 мільйонів євро. Він розрахований на 4 роки,
– розповіла Лілія Гриневич.

Після підписання угоду має ратифікувати Верховна Рада України. Міністр Лілія Гриневич наголошує, що всі ці бюрократичні процедури конче потрібно завершити протягом найближчих місяців.

"Уже 1 вересня 2018 року всі першокласники прийдуть у Нову українську школу. Така масштабна зміна потребує супроводу та підтримки, і ми розраховуємо на наших партнерів у цьому процесі. Саме тому сподіваємось, що усі процеси, які має пройти ця угода, відбудуться швидко та без зайвих затримок", – зазначила Міністр.

Читайте також: "Нові" першокласники: як навчатимуть школярів з наступного року

У МОН додають, що Фінляндія є одним з надійних партнерів України. Після Революції Гідності Фінляндська Республіка збільшила об’єм допомоги Україні. Так, за останні три роки обсяг наданої гуманітарної та технічної допомоги становить 28,7 млн євро.

Теги: Діти Освіта Фінляндія Міністерство освіти та науки України Реформа освіти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 5 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук