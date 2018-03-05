Фінляндія виділить Україні 6 мільйонів євро на реформу української школи

5 березня Міністром освіти і науки Лілією Гриневич та Міністром закордонних справ Фінляндської Республіки Тімо Сойні підписано угоду, що передбачає допомогу в підвищенні кваліфікації українських вчителів, популяризацію освіти, а також покращення освітнього середовища шкіл у межах реформи Нова українська школа.

Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки України.

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Широковідомо, що у власній освітній реформі фіни зробили ставку на вчителя, і це дало свої результати – зараз середня освіта у Фінляндії одна із найуспішніших у світі. Передбачений угодою проект матиме орієнтовну вартість 6 мільйонів євро. Він розрахований на 4 роки,

– розповіла Лілія Гриневич.

Після підписання угоду має ратифікувати Верховна Рада України. Міністр Лілія Гриневич наголошує, що всі ці бюрократичні процедури конче потрібно завершити протягом найближчих місяців.

"Уже 1 вересня 2018 року всі першокласники прийдуть у Нову українську школу. Така масштабна зміна потребує супроводу та підтримки, і ми розраховуємо на наших партнерів у цьому процесі. Саме тому сподіваємось, що усі процеси, які має пройти ця угода, відбудуться швидко та без зайвих затримок", – зазначила Міністр.

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У МОН додають, що Фінляндія є одним з надійних партнерів України. Після Революції Гідності Фінляндська Республіка збільшила об’єм допомоги Україні. Так, за останні три роки обсяг наданої гуманітарної та технічної допомоги становить 28,7 млн євро.