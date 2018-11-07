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      Фінляндія поверне своїм жителям майже 3 мільярди євро податків

      294 Читать новость на русском
      Фінляндія
      Фінляндія / qha.com.ua

      Податкова служба Фінляндії поверне громадянам своєї країни 2,93 мільярдів євро податків.

      Про це повідомляє видання Yle.

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      Причиною цього рішення стало те, що служба отримала на 2,93 мільярдів євро податків більше, ніж необхідно.

      Жителі Фінляндії часто платять більше податків і отримують "зайві" кошти назад перед Різдвом. Зазначено, що переплачені податки за минулий рік їм повернуть 11 грудня 2018 року.

      Теги: Новини політики Фінляндія Податки
      Джерело: 24 Канал
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