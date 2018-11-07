Фінляндія поверне своїм жителям майже 3 мільярди євро податків

Податкова служба Фінляндії поверне громадянам своєї країни 2,93 мільярдів євро податків.

Про це повідомляє видання Yle.

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Причиною цього рішення стало те, що служба отримала на 2,93 мільярдів євро податків більше, ніж необхідно.

Жителі Фінляндії часто платять більше податків і отримують "зайві" кошти назад перед Різдвом. Зазначено, що переплачені податки за минулий рік їм повернуть 11 грудня 2018 року.