Фіолетова казка на Закарпатті: у дендропарку зацвів шафран – неймовірні фото
У дендропарку "Березинка", що неподалік від Мукачева на Закарпатті, з'явилась неймовірна краса.
З усієї України приїжджають у передмістя Мукачева, щоб помилуватись цієї незабутньою магією, пише "Mukachevo.net".
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Шафран, який у народі також знають як крокус, у дендропарку "Березинка" тішить око ніжним фіолетовим цвітом.
Усім любителям зірвати квітку на згадку варто пам'ятати, що вона занесена до Червоної книги України.
Джерело: 24 Канал
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