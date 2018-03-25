Фіолетова казка на Закарпатті: у дендропарку зацвів шафран – неймовірні фото

У дендропарку "Березинка", що неподалік від Мукачева на Закарпатті, з'явилась неймовірна краса.

З усієї України приїжджають у передмістя Мукачева, щоб помилуватись цієї незабутньою магією, пише "Mukachevo.net".

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Шафран, який у народі також знають як крокус, у дендропарку "Березинка" тішить око ніжним фіолетовим цвітом.

Усім любителям зірвати квітку на згадку варто пам'ятати, що вона занесена до Червоної книги України.