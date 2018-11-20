Фірма без адреси і тендери на десятки мільйонів: чому вигідно бути дочкою голови ОДА

Компанія "Новітнє обладнання" почала займатися постачанням техніки держустановам саме після того, як її співвласницею стала донька екс-правоохоронця, а тепер керівника Київської обласної держадміністрації Олександра Терещука. Бізнес жінки йде вгору разом із кар'єрою її батька: за три роки фірма виграла тендерів на майже 140 мільйонів гривень.

Про це повідомив Bihus.Info.

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Журналіст Максим Опанасенко для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" провів розслідування та з'ясував, що донька Терещука Оксана Сорочинська пішла в бізнес у 2015 – внесла два мільйони гривень у капітал компанії "Новітнє обладнання". До того Сорочинська була співробітницею ДП МВС "Розвиток", а її чоловік і досі інспектор з обігу зброї в Нацполіції.



Оксана Сорочинська пішла в бізнес у 2015 з двома мільйонами гривень

Батько Оксани Сорочинської Олександр Терещук понад 30 років працював у правоохоронних органах. На час входження доньки в приватну фірму він керував Головним управлінням МВС у Києві. Терещука намагалися звільнити з МВС за люстраційним законом ще на початку 2015, але втрутився особисто президент. Петро Порошенко скористався своїм правом скасувати люстрацію через нібито необхідність Терещука для обороноздатності країни. Зрештою, з МВС його таки звільнили наприкінці 2015.



Олександр Терещук понад 30 років працював у правоохоронних органах

Невдовзі компанія доньки екс-правоохоронця виграла тендер на постачання комп'ютерів Центру обслуговування підрозділів МВС. Того МВС, в якому працює чоловік Сорочинської і понад 30 років працював батько. А коли Олександра Терещука призначили заступником голови Одеської облдержадміністрації, фірма його доньки стала потужним переможцем тендерів в Одеській області. Зокрема, компанія отримала великі замовлення на створення систем відеоспостереження від порту "Южний", а також Ізмаїльського та Іллічівського морських портів. Тільки з "Южним" фірма натендерила на майже 70 мільйонів гривень.



Компанія отримала великі замовлення від Ізмаїльського та Іллічівського морських портів

Перевірка журналістів показала, що окремі позиції товарів "Новітнє обладнання" продавало портам із суттєвою переплатою. Олександр Терещук свою причетність до лобіювання інтересів компанії своєї доньки в регіоні, на той момент підконтрольному йому, заперечує.

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Паралельно у "Новітнього обладнання" суттєво зросли замовлення і в Києві. Понад 10 мільйонів гривень фірма отримала за обладнання для відеоспостереження та аудит систем безпеки від "Київ-Дніпровського Міжгалузевого підприємства промислового залізничного транспорту". Це підприємство Міністерства інфраструктури, яке довгий час очолював Володимир Панкратов. Його 21-річний син Євгеній виявився партнером доньки Терещука по "Новітньому обладнанню".

Відео повного випуску програми розслідування "Наші гроші з Денисом Бігусом" щодо Терещуків:

До слова, попри значні тендерні успіхи – фактичне розташування "Новітнього обладнання" невідоме. За першою адресою, вказаною на сайті фірми, нині лише напівзруйнований будинок, за другою, зазначеною в Держреєстрі, знайти офіс з потрібним номером не вдалося. Представниця компанії телефоном пообіцяла передати запитання про держзамовлення її власникам, однак за два тижні співробітники "Новітнього обладнання" більше не вийшли на зв'язок.

Нагадаємо, 30 жовтня 24 канал писав, що новим головою Київської обласної державної адміністрації Президент України Петро Порошенко призначив Олександра Терещука. Генерал-майору Терещуку 54 роки, понад 30 з них він працював на керівних посадах у міліції. Спочатку столичній, а з 2012 року – Волинській. І в часи Революції гідності розправлявся з Євромайданом у Луцьку. І відправляв місцевий "Беркут" до Києва розстрілювати мітингувальників.