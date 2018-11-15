Фірташ, Курченко, Коломойський: скільки справ корупціонерів злив Холодницький

Центр протидії корупції створив Реєстр злитих справ Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Це публічний ресурс, де українці можуть почитати, подивитися про найрезонансніші корупційні скандали, які чому не дійшли до суду або були програні прокурорами.

Таким чином сподіваються привернути увагу громадськості та змусити САП знову підняти ці провадження.

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Аваков, Павелко, Демчина. Фірташ, Курченко, Коломойський – ці люди стали фігурантами розслідувань Національного антикорупційного бюро. Вони також є тими персонами, провадження проти яких, активно зливає Спеціалізована антикорупційна прокуратура, переконані громадські активісти.

Наприклад, Демчина – перший замглави СБУ. Все готове, але Холодницький не підписує підозру. Я сподіваюся, що суспільна увага до цього питання змусить його підписати підозру. Дуже все просто, ніхто крім нього не може цього зробити. І таких справ цілий ряд,

– сказав голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Високопосадовцем з СБУ Павлом Демчиною, НАБУ зацікавилося після серії журналістських розслідувань. Вони знайшли розкішні авто та будинок СБУшника. Хоча сам він переконує, що живе в однокімнатній квартирі.

Активісти нарахували 13 кримінальних проваджень проти топ-чиновників, в яких окремі прокурори САП та безпосередньо керівник відомства Назар Холодницький саботували розслідування й навмисно програвали чи затягували судовий розгляд.

Ми хочемо показати справи, ще можна довести до суду і до обвинувального вироку. Чи знаємо ми про інші справи? Знаємо. Але в цьому реєстрі справи, які ми бетонно можемо довести,

– додав Шабунін.

Творці реєстру переконані, суспільна увага до проваджень змусить прокурорів довести справи до кінця. Такі прецеденти вже були.

І сьогодні великі шанси потрапити до суду, наприклад, ще має розслідування проти депутата і, за сумісництвом, президента Федерації футболу Андрія Павелка. Його підозрюють у махінаціях із закупівлею газонів для стадіонів.

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І хоча усі докази, що Павелко живе не за статками можна побачити у соцмережах, САП розслідування затягує. А самого Павелка часто можна зустріти у компанії Холодницького чи навіть генпрокурора Юрія Луценка.

Сам факт перебування Назара Холодницького у федерації футболу. За усвідомлення того, що там відбуваються такі речі. Це просто не припустимо. І доки він перебуває керівником САП. Належне розслідування, як би не бажали цього детективи НАБУ, воно просто не можливе,

– наголосила адвокат Центру протидії корупції Олена Щербань.

Сам очільник САП усі звинувачення про злив справ не просто відкидає і називає брехнею. Більше того, по кожному із 13 проваджень прокурори САП наразі готують публічну доповідь. І зможуть пояснити чому закрили кримінальні провадження проти посадовців.

Запросимо активістів, які мають юридичну освіту, а не крикунів і балаболів. Деякі справи вже є закриті і тому доступ до них можна дати повний. І хай пролистають і подивляться, яка ж доказова база є по тих справах, що вже закриті,

– прокоментував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Поки ж такого публічного звіту не влаштували, українці можуть почитати цікаві факти про корупціонерів у реєстрі злитих справ.