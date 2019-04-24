Фірташ продав Тігіпкові нерухомість в центрі Києва: що відомо

Компанія опального українського олігарха Дмитра Фірташа продала частину торгово-офісного центру "Арена-Сіті" в центрі Києва.

Як пише "Новое Время" з посиланням на джерела на ринку нерухомості Києва, частину торгово-офісного центру Фірташ продав іншому українському бізнесменові Сергію Тігіпку.

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За словами співрозмовника видання, продані приміщення загальною площею 14 тисяч метрів квадратних, торгові площі займають – 10 тисяч квадратів.

Операція була дуже складною, оскільки деякі приміщення на перших поверхах "Арени" були продані раніше і в угоду не увійшли,

– зазначив інвест-банкір, який побажав залишитись неназваним.

Відомо, що за продаж цієї нерухомості в самому центрі Києва компанія Фірташа хотіла виручити орієнтовно 20 мільйонів доларів, але у підсумку змушена була погодитись на суму у приблизно 13-15 мільйонів доларів.

Компанія Дмитра Фірташа Group DF виставила "Арену Сіті" на продаж понад рік тому і нею цікавилось чимало великих компаній.

Що треба знати про "Арена-Сіті"?Це торгово-офісний центр на вулиці Басейній в центрі Києва, розташований поруч з Бесарабським ринком.



"Арена Сіті" входить у комплекс "Арена" разом з Arena Entertainment, Arena Class та торговим центром Mandarin Plaza.

Фірташ продав Тігіпкові частину Арена-Сіті у центрі Києва//Фото: vigandt.top

У 2018-му екс-регіонал Сергій Тігіпко придбав у Петра Порошенка завод "Кузня на Рибальському" і планує збудувати на його території житловий масив та офісний центр.