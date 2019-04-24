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      Фірташ продав Тігіпкові нерухомість в центрі Києва: що відомо

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      Фірташ продав Тігіпкові нерухомість в центрі Києва
      Фірташ продав Тігіпкові нерухомість в центрі Києва / Колаж 24 каналу

      Компанія опального українського олігарха Дмитра Фірташа продала частину торгово-офісного центру "Арена-Сіті" в центрі Києва.

      Як пише "Новое Время" з посиланням на джерела на ринку нерухомості Києва, частину торгово-офісного центру Фірташ продав іншому українському бізнесменові Сергію Тігіпку.

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      За словами співрозмовника видання, продані приміщення загальною площею 14 тисяч метрів квадратних, торгові площі займають – 10 тисяч квадратів.

      Операція була дуже складною, оскільки деякі приміщення на перших поверхах "Арени" були продані раніше і в угоду не увійшли,
      – зазначив інвест-банкір, який побажав залишитись неназваним.

      Відомо, що за продаж цієї нерухомості в самому центрі Києва компанія Фірташа хотіла виручити орієнтовно 20 мільйонів доларів, але у підсумку змушена була погодитись на суму у приблизно 13-15 мільйонів доларів.

      Компанія Дмитра Фірташа Group DF виставила "Арену Сіті" на продаж понад рік тому і нею цікавилось чимало великих компаній.

      Що треба знати про "Арена-Сіті"?Це торгово-офісний центр на вулиці Басейній в центрі Києва, розташований поруч з Бесарабським ринком.

      "Арена Сіті" входить у комплекс "Арена" разом з Arena Entertainment, Arena Class та торговим центром Mandarin Plaza.

      Арена Сіті Тігіпко Фірташ

      Фірташ продав Тігіпкові частину Арена-Сіті у центрі Києва//Фото: vigandt.top

      У 2018-му екс-регіонал Сергій Тігіпко придбав у Петра Порошенка завод "Кузня на Рибальському" і планує збудувати на його території житловий масив та офісний центр.

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      Теги: Продаж нерухомості Новини Києва Сергій Тігіпко Дмитро Фірташ Новини нерухомості України Новини нерухомості Новини політики
      Джерело: 24 канал
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