Фірташ за копійки повернув собі найбільший ТРЦ у Києві

Торгово-розважальний центр "Республіка", який після завершення будівництва та початку роботи мав стати найбільшим у Києві, викупила маловідома фірма "Солтекс капітал" за суму, що є утричі меншою, ніж номінальна вартість закладу. До такої оборудки є причетним олігарх Дмитро Фірташ.

ТРЦ "Республіка" та Фірташ

ТРЦ "Республіка" наразі добудований на 80%. Він має мати площу 300 тисяч квадратних метрів і за проектом розрахований на 450 магазинів. Всі роботи фактично було призупинено у 2015 році. Першочерговим власником закладу був олігарх Дмитро Фірташ, який, зокрема, через свій банк "Надра" фінансував будівництво.

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Такий вигляд мав би мати ТРЦ "Республіка"

Власне, влітку 2015 року "Надра" збанкрутував. А за кілька місяців припинили всі роботи з будівництва "Республіки". Річ у тім, що головним інвестором проекту була компанія "Мегаполісжитлобуд", про це мовиться й на офіційному сайті ТРЦ, і після банкрутства "Надр" "Мегаполісжитлобуд" перестав виконувати свої зобов’язання щодо будівництва. Також відомо, що в одному з кредитів ця компанія виступала поручителем.

Що відомо про компанію "Мегаполісжитлобуд"? Її також пов’язують із Фірташем. Відповідно до ресурсу Youcontrol, її бенефіціарним власником, тобто та юридична особа, що прямо або непрямо володіє компанією та істотно впливає на всі рішення, що тут ухвалюють, є офшорна компанія на Кіпрі "Берлінотто Лімітед". У 2016 році нардеп Сергій Лещенко у своїй публікації писав, що секретар і директор цього офшору Амаль Сароут Ламброу разом із кількома іншиими кіпріотами фігурує у десятках компаній Фірташа та екс-голови Адміністрації Президента часів Януковича Сергія Льовочкіна. Також Лещенко повідомляв, що директор "Мегаполісжитлобуду" Олексій Сав’як на місцевих виборах намагався стати депутатом Києво-Святошинської райради від партії чинного президента Петра Порошенка "Солідарність", однак зазнав поразки.

Будівництво "Республіки" кредитувала ще одна фінустанова – банк "Кліринговий дім". Його власниками є сестра Льовочкіна Юлія та бізнес-партнер і Фірташа, і Льовочкіна – Сергій Фурсін. Зараз у заставі у "Клірингового дому" перебувають невеликі будівлі та частина земельних ділянок, що розташовуються на території будівництва "Республіки".



Сергій Льовочкін і Дмитро Фірташ

Чому "Республіку" виставили на торги

Ще один цікавий момент, що з 2008 року "Надра" мав борг перед Нацбанком, який виділяв кредити на рефінансування банку. Загалом боргу набралося на 4,4 мільярда гривень. Відтак "Надра" передав всі свої права на "Республіку" НБУ, і той став кінцевим заставодержателем ТРЦ, тобто під видану позику у заставу прийняв заклад.

Загалом Нацбанк і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляли "Республіку" на продаж 12 разів. Уперше це відбулося в липні 2017 року. Тоді державний регулятор мав намір вручити 2,59 мільярда гривень – саме такою була балансова вартість кредитів, однак у підсумку стартова ціна торгів була трохи меншою 2,495 мільярда гривень.

Спершу "Республіку" продавали за англійською системою (зі стартової ціни на підвищення). Востаннє (травень 2018 року) за такими умовами "Республіку" виставили на продаж за ціною у 1,1 мільярда гривень, але через відсутність учасників торгів ТРЦ продати так і не вдалося. Наприкінці 2018 року Національний банк погодився на голландський аукціон, коли ціна знижується автоматично. Загалом було заплановано три таких аукціони з максимальним зниженням ціни до 518 мільйонів гривень.

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У підсумку на другому такому аукціоні, що відбувся 5 лютого 2019 року, "Республіку" все ж продали. Відповідно до даних Фонду гарантування вкладів фізосіб, лот було продано за ціною у 777,1 мільйона гривень. Стартова ж ціна становила вищезазначені 2,59 мільярда гривень. Переможцем торгів стало товариство з обмеженою відповідальністю "Солтекс Капітал". Окрім самої будівлі торгового центру, компанія отримала ще три земельні ділянки на території будівництва загальною площею у 15,72 гектари (5,6 гектара, 6,7 гектара, 3,4 гектара) та майнові права за попередніми договорами оренди торгівельних площ у ТРЦ з паркінгом.



Територія будівництва ТРЦ "Республіка"

"Солтекс Капітал": чим є цікавою ця компанія

Згідно з даними Youcontrol, "Солтекс Капітал" почала свою діяльність у вересні 2018 року. Займається ця компанія наданням фінансових послуг, зокрема факторингом. Статутний капітал "Солтекс Кепітал" становить 3,1 мільйона гривень. Головний офіс розташовується у Печерському районі Києва на вулиці Панаса Мирного. За інформацією джерел 24 каналу, ця "Солтекс Капітал" має безпосередній стосунок до Дмитра Фірташа. Такий висновок можна зробити й з інформації, розміщеної нижче.

Що таке факторинг? Це фінансова комісійна операція, за якої клієнт переуступає свою заборгованість факторинговій компанії з метою миттєвого отримання більшої частини платежу; гарантії повного погашення заборгованості; зниження витрат на ведення рахунків. Сьогодні є формою кредитування.

Директором компанії є Андрій Лєхіцькій. Він – екс-голова правління банку "Стандарт", який було визнано неплатоспроможним (банкрутом) у 2015 році. Бенефіціарним власником цього банку був дніпровський бізнесмен Віталій Таран. Зараз підприємець перебуває у розшуку за справою про махінації у "Стандарті".

Водночас уповноваженим підписантом (посадова особа у компанії, що володіє повноваженнями на підписання деяких документів) "Солтекс Капітал" є Василь Астіон, який вступив на цю посаду 5 лютого 2018 року – саме цього дня відбувався продаж "Республіки" на аукціоні. У Дніпровській облраді працює депутат з такими ім’ям і прізвищем. Сім'я Астіона володіє групою компаній Dnipro Agro Group (зареєстрована в Дніпрі). До травня 2018 року її співвласником був народний депутат Віталій Хомутинник – ще одна дотична до Фірташа особа.

Засновником "Солтекс Капітал" є товариство з обмеженою відповідальністю "Галєон Інвест", кінцевим бенефеціарним власником якого є громадянин Великобританії Джонсон Роберт Алан. Відомо, що людина з такими ім’ям і прізвищем увійшла до наглядової ради банку "Січ" як незалежний директор, однак жодними його акціями він не володіє. Ще одним членом наглядової ради та одним із акціонерів банку "Січ" є Олег Губанов (станом на 1 січня 2018 року він володів 3,7433% акцій фінустанови). Раніше Губанов був членом правління скандального газотрейдера "Укргаз–Енерго", що належав Фірташу.

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Джонсон Роберт Алан став членом наглядової радии банку "Січ": фрагмент документу

Також Джонсон Роберт Алан є власником товариства з обмеженою відповідальністю "Норленд Інвест", що займається здачею в оренду та експлуатацією власної або орендованої нерухомості. Статутний фонд компанії – 139 мільйонів гривень.

Хто такий Дмитро Фірташ? Це український олігарх, бізнесмен, інвестор, співвласник скандально відомого збанкрутілого "Надра-банку", голова Ради директорів Group DF. За даними журналу "Фокус", у 2013 році володів статками у понад 3,3 мільярда доларів та був 4-м рейтингу найбагатших громадян України. Фірташ також володіє більшо частиною акцій телеканалів групи "Інтер" та іншими медіа-активами. Фігурує він і у низці кримінальних провадженнях у багатьох країнах світу. Останнє, що відомо про Фірташа – суд Кіпру арештував його майно на 46 мільйонів доларів.