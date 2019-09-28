Фірташа востаннє бачив у 2014 році, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що жодних домовленостей з Дмитром Фірташем , Сергієм Льовочкіним та Петром Порошенком у Відні 2014 року у нього не було.

У програмі "Рольові ігри" Кличко розповів, що він добре пам'ятає цю зустріч, адже вона відбулась 25 вересня, саме в день народження його брата.

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"Я був в Австрії, мене запросили – я приїхав. Чому? Тому що від медіа залежить дуже багато. А "Інтер" – один з ключових каналів. В цей складний час була дуже важлива правильна інформаційна підтримка. Правильна – щодо України", – пояснив Кличко.

Він сказав: "Є така думка, що вони одного зробили президента (йдеться про Порошенка, – 24 канал), а іншого мера. Як можна про таке домовитись? Насамперед Кличка обирали кияни, а не якісь хлопці, які сказали цей буде, а цей не буде. Це маніпуляція".

Довідка! У 2014 році Кличко полетів до Відня на таємну зустріч з олігархами Дмитром Фірташем, Сергієм Льовочкіним та Петром Порошенком. Існує думка, що там нібито ці троє вмовили Кличка не балотуватися в президенти, а натомість підтримати Порошенка та отримати посаду мера Києва.

На запитання, чи хотіли від нього Фірташ і Льовочкін якісь преференції у відповідь, Віталій Кличко заперечив.

Жодних преференцій, нічого натомість не було. Якби були якісь преференції, то це б стало публічним та відкрито,

– наголосив мер Києва.

Та додав: "Я Фірташа після цього жодного разу не бачив і переконаний, що у Фірташа зараз лише одне бажання, щоб його не відправили в Америку. Як Кличко може йому у цьому допомогти, я не знаю".

Хто такий Дмитро Фірташ?Впливовий український бізнесмен і політик. Проти нього відкрито кримінальні провадження за звинуваченням у корупції – у США; через суд його позбавили активів у Таджикистані. Сам олігарх заперечує ці звинувачення як "абсурдні" та "політично мотивовані". З 2014 року мешкає в столиці Австрії – Відні.

Дивіться повне відео інтерв'ю з Віталієм Кличком: