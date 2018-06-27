Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 вже побив рекорд

Новий фітнес-трекер від Xiaomi – Mi Band 3 вже за перші тижні продажу встановив рекорд – компанії вдалось продати мільйон одиниць Mi Band 3 всього за 17 днів.

Про це пише Prostotech.com.

Варто зауважити, що такий успіх компанії не став несподіванкою, адже його попередник – Mi Band 2 – був одним із найпопулярніших фітнес-трекерів у світі.

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А враховуючи цілу низку інноваційних функцій, які отримав Mi Band 3, такий показник можна було прогнозувати.

Xiaomi Mi Band 3

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