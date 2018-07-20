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Фітнес-тренер Аніта Луценко показала вправи для ідеального пресу: відео

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Аніта Луценко
Аніта Луценко / Фото з Іnstagram

Фітнес-тренер та експерт зі схуднення Аніта Луценко регулярно ділиться зі своїми шанувальниками корисними порадами про здоров'я та красу.

Так, нещодавно Аніта виклала в Instagram серію вправ для ідеального пресу, які можна виконувати вдома.

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Вправи для пресу від Аніти Луценко

1. Підйом з плесканнями під коліном (чергуємо ноги). Вправу виконувати 20 разів.

2. Штовхати таз вгору. Вправу виконувати 20 разів.

3. Скручування на боці. Вправу виконувати 10 разів на кожному боці.

Комплекс вправ слід виконувати у три підходи.

Хто така Аніта Луценко?Українська спортсменка, фітнес-тренер та відомий експерт зі схуднення. Луценко є майсторм спорту та срібною чемпіонкою Європи зі спортивної аеробіки, багатократною чемпіонкою України з аеробіки та фітнесу. Була тренером у телешоу "Зважені та щасливі".

Аніта стала одиним із засновників порталу про здоровий спосіб життя WOW Body.

 

Теги: Новини України Здорове життя Красиве тіло Здоров'я LifeStyle Фітнес
Джерело: 24 Канал
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