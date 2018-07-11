Фітнес-тренер Кейт Міддлтон розповіла, як скинути зайву вагу після пологів

Британський фітнес-експерт Луїза Паркер, яка займалася з Кейт Міддлтон після народження принца Джорджа, поділилася секретом схуднення після пологів.

Тренер пояснює, що швидко прийти у форму Кейт Міддлтон допомогла прихильність до здорового способу життя і постійна турбота, пише People.

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Луїза Паркер пояснює, що особливо важливо тренуватися після народження маля, проте вправи не повинні виснажувати організм та бути надто інтенсивними. Якщо ж заняття будуть вимотувати, то це може погіршити стан матері.

На власному прикладі фітнес-тренер показує, що позбутися після пологової депресії можуть довготривалі прогулянки. Важливий момент: повернутися у колишню форму потрібно поступово і цілеспрямовано.

Після вагітності необхідно вирівняти поставу, тому необхідно стежити, наскільки рівно ви ходите. Найоптимальніше тренуватися чотири рази на тиждень.

Фітнес-тренер рекомендує молодим мамам їсти тричі на день з двома перекусами між основними прийомами їжі. На сніданок можна з’їсти мюслі з вівсяними висівками, на перекус візьмуть вівсяне печиво з арахісовим маслом. Під час обіду запечіть курку із сочевицею, з’їжте салат. Для перекусу після обіду приготуйте смузі або крекери з хумусом. На вечерю з’їжте рибу з овочами та м'ясний стейк.

До слова, американська організація "Світ проти іграшок, що завдають шкоди" склала список найбільш небезпечних іграшок для дітей, які купують переважно влітку.

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