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Фітнес-тренер Кейт Міддлтон розповіла, як скинути зайву вагу після пологів

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Як скинути зайву вагу після пологів
Як скинути зайву вагу після пологів / vizita.si

Британський фітнес-експерт Луїза Паркер, яка займалася з Кейт Міддлтон після народження принца Джорджа, поділилася секретом схуднення після пологів.

Тренер пояснює, що швидко прийти у форму Кейт Міддлтон допомогла прихильність до здорового способу життя і постійна турбота, пише People.

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Луїза Паркер пояснює, що особливо важливо тренуватися після народження маля, проте вправи не повинні виснажувати організм та бути надто інтенсивними. Якщо ж заняття будуть вимотувати, то це може погіршити стан матері.

На власному прикладі фітнес-тренер показує, що позбутися після пологової депресії можуть довготривалі прогулянки. Важливий момент: повернутися у колишню форму потрібно поступово і цілеспрямовано.

Після вагітності необхідно вирівняти поставу, тому необхідно стежити, наскільки рівно ви ходите. Найоптимальніше тренуватися чотири рази на тиждень.

Фітнес-тренер рекомендує молодим мамам їсти тричі на день з двома перекусами між основними прийомами їжі. На сніданок можна з’їсти мюслі з вівсяними висівками, на перекус візьмуть вівсяне печиво з арахісовим маслом. Під час обіду запечіть курку із сочевицею, з’їжте салат. Для перекусу після обіду приготуйте смузі або крекери з хумусом. На вечерю з’їжте рибу з овочами та м'ясний стейк.

До слова, американська організація "Світ проти іграшок, що завдають шкоди" склала список найбільш небезпечних іграшок для дітей, які купують переважно влітку.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
 

Теги: Вагітність і пологи Здоров'я Здорове життя Кейт Міддлтон Пологи Красиве тіло Фітнес
Джерело: 24 Канал
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