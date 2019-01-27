Фійон-Має перервав гегемонію Йоганнес Бьо в Антхольці, Прима – 19-й

Французький біатлоніст Кентен Фійон-Має став переможцем мас-старту на шостому етапі Кубка світу в італійському Антхольці.

Француз чи не єдиний, хто подолав усі вогневі рубежі без проблем. Вдала стрільба та непогана швидкість дозволила Кентену святкувати перемогу.

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Друге місце виборов Йоганнес Бьо, який до цього виграв спринт та гонку переслідування. Бьо допустив по одному промаху під час стрільби стоячи, що не дозволило йому претендувати на перемогу. Бьо на останньому колі таки випередив німця Арнда Пайффера, який з чистою стрільбою здобув третє місце.

It's indeed a day @quentinfillon will remember for long! He wins the #ANT19 mass start for a maiden world cup success! pic.twitter.com/rkgtqo4iGn — IBU World Cup (@IBU_WC) 27 января 2019 г.

Найкращим з українців виявився Артем Прима. Український біатлоніст допустив 3 помилки під час стрільби й фінішував на 19 місці. Дмитро Підручний з чотирма промахами завершив гонку на 26 позиції.

Перемогу в жіночому мас-старті несподівано здобула німкеня Лаура Дальмаєр.

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