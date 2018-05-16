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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Фізична праця смертельно небезпечна для здоров’я, – вчені

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Фізична праця смертельно небезпечна для здоров’я
Фізична праця смертельно небезпечна для здоров’я / Фото з вільних джерел

Вчені з Нідерландів дослідили, що чоловіки, які займаються важкою працею вмирають набагато раніше ніж ті, у кого сидяча робота.

Відповіде дослідження опублікували в журналі British Journal of Sports Medicine, передає MedicalXpress.

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Науковці проаналізували понад 2,4 тисячі наукових робіт, які присвячені зв'язку між професійною фізичною активністю і смертністю. Дослідження проводилося в 1960-2010 роках.

Загалом вчені провели аналіз способу життя майже 200 тисяч осіб.

За результатами дослідження, у 18% чоловіків фізична праця підвищує ризик передчасної смерті. Науковці також зазначили, що для жінок фізична активність навпаки – знижувала цей показник.

via GIPHY

До слова, вчені дослідили, що подвійне збільшення часу легкої активності знижує ризик передчасної смерті на 30%.

Теги: Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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