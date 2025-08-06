Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів Герой України, генерал-лейтенант СБУ у відставці та народний депутат 5-ти скликань Григорій Омельченко, навівши декілька прикладів.

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Хто міг би усунути Путіна?

Омельченко розповів про смерть колишнього начальника ГРУ Росії, генерала, який знав про злочини Путіна під час окупації Криму, війни в Сирії та інше. Це був здоровий чоловік. Раптом його поклали у будинок відпочинку, бо йому стало начебто зле з серцем. Через два дні з'явилась офіційна версія, що він помер від інфаркту.

Один загинув в ДТП, інший випав з вікна, той застрелився із табельної зброї, ще один загинув на полюванні, другий втопився, коли рибалив, а хтось помер від інфаркту та інсульту. Всі ці приклади дають однозначний висновок, що вони були вбиті,

– озвучив Омельченко.

Глибоко вивчивши через свої контакти та джерела, що відбувається в Росії та довкола Путіна, генерал-лейтенант СБУ у відставці дійшов однозначного висновку, що в цій країні неможливий державний переворот або військовий заколот, як це, наприклад, було в Чилі у 1973 році.

"Я припускаю, що є можливий варіант, що це може зробити хтось з близького оточення Путіна. З його "першої ланки оборони". Якщо через якісь риси свого характеру у такої людини з'явиться почуття ненависті та люті до Путіна, то вона може піти на фізичну ліквідацію диктатора", – озвучив Омельченко.

Екснардеп нагадав, що у травні 2017 року, будучи кандидатом юридичних наук, доцентом і маючи вищу освіту у сфері міжнародних відносин, він обґрунтовував необхідність фізичного знищення Путіна, бо той є воєнним злочинцем. Про це Омельченко публічно оголосив.

Він зауважив на тому, що потрібно було ліквідувати Путіна, щоб не допустити великої війни. На початку повномасштабного вторгнення Омельченко, як голова офіцерської організації, яка була створена таємно за кілька місяців до 24 лютого 2022 року, звернувся до російських офіцерів. Серед них були сотні його учнів, яких він навчав у Київській вищій школі МВС СРСР з 1983 по 1992 рік.

Звернення називалося так: "Спаси мир – убей Путина". Я чекав реакцію з боку моїх колишніх учнів. У нашій команді є круті професіонали-айтішники. Вони зробили так, що на кілька мільйонів російських телефонів у Viber прийшло електронне посилання із заголовком "Убей Путина",

– розповів Омельченко.

Генерал-лейтенант СБУ у відставці поділився, що стосовно нього спецслужби розробляли операцію ще з 2021 року, аби виманити під різними приводами на міжнародні конференції, щоб потім викрасти й вивезти в Росію.

Розмірковуючи про фізичне усунення Путіна, Омельченко згадав замах на Гітлера у 1939 році у пивній залі в Мюнхені. Цей бар для Гітлера та нацистів був сакральним місцем. Тоді один робітник, який працював на військовому заводі, готував вбивство Гітлера. Він по ночах довбав колону біля трибуни, де той мав виступати, і заклав туди вибухівку.

Однак того дня Гітлер скоротив свій виступ на 13 – 20 хвилин, бо йому потрібно були зустрітися з німецькими генералами, і вийшов з зали. Потім стався вибух. Цього робітника затримали. При ньому були всі його креслення.

"Його десь більше ніж рік тримали у в'язниці перед стратою. В Гестапо до останнього дня не могли повірити, що це все організувала одна людина. Я дійшов до висновку, що той робітник зрозумів – якщо фізично не знищити Гітлера, то його країна втягне світ у Другу світову війну, загинуть десятки мільйонів людей", – озвучив Омельченко.

Генерал-лейтенант СБУ у відставці висловив сподівання, що в Росії знайдеться мужній офіцер честі в оточенні Путіна, який усвідомить, що відбувається і, можливо, піде на рішучий крок й ліквідує очільника Кремля. Він підсумував, що з погляду на міжнародне право фізичне знищення Путіна – це єдиний шлях порятунку світу від розв'язання ядерної війни.