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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

ФК "Карпати" очолив Жозе Мораіш, який був асистентом Жозе Моурінью

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Олег Смалійчук та Жозе Мануель Феррейра де Мораіш
Олег Смалійчук та Жозе Мануель Феррейра де Мораіш

Новим головним тренером "Карпат" став португальський спеціаліст Жозе Мануель Феррейра де Мораіш – багаторічний асистент Жозе Моуріньо. Разом із ним, Жозе Мораіш працював в "Порто", "Інтері", "Реалі" та "Челсі", де неодноразово вигравав національні чемпіонати та міжнародні трофеї, зокрема, Лігу чемпіонів.

Жозе Мораіш народився 27 липня 1965 року. Протягом ігрової кар’єри він виступав за "Уніан Лейріа", "Атлетіку" з Порто та "Пенафієлі".

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Тренерську діяльність новий коуч "Карпат" розпочав із молодіжкою "Бенфіки". У якості головного тренера Жозе Мораіш працював з "Аль-Шабабом" (Саудівська Аравія), турецьким "Антальяспором", грецьким АЕК та англійським "Барнслі".

Нагадаємо, 16 серпня керівництво "Карпат" звільнило з посади головного тренера Олега Бойчишина.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Футбол ФК Карпати
Джерело: 24 Канал
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