ФК "Карпати" очолив Жозе Мораіш, який був асистентом Жозе Моурінью

Олег Смалійчук та Жозе Мануель Феррейра де Мораіш

Новим головним тренером "Карпат" став португальський спеціаліст Жозе Мануель Феррейра де Мораіш – багаторічний асистент Жозе Моуріньо. Разом із ним, Жозе Мораіш працював в "Порто", "Інтері", "Реалі" та "Челсі", де неодноразово вигравав національні чемпіонати та міжнародні трофеї, зокрема, Лігу чемпіонів.