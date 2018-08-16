ФК "Карпати" очолив Жозе Мораіш, який був асистентом Жозе Моурінью
Новим головним тренером "Карпат" став португальський спеціаліст Жозе Мануель Феррейра де Мораіш – багаторічний асистент Жозе Моуріньо. Разом із ним, Жозе Мораіш працював в "Порто", "Інтері", "Реалі" та "Челсі", де неодноразово вигравав національні чемпіонати та міжнародні трофеї, зокрема, Лігу чемпіонів.
Жозе Мораіш народився 27 липня 1965 року. Протягом ігрової кар’єри він виступав за "Уніан Лейріа", "Атлетіку" з Порто та "Пенафієлі".
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Тренерську діяльність новий коуч "Карпат" розпочав із молодіжкою "Бенфіки". У якості головного тренера Жозе Мораіш працював з "Аль-Шабабом" (Саудівська Аравія), турецьким "Антальяспором", грецьким АЕК та англійським "Барнслі".
Нагадаємо, 16 серпня керівництво "Карпат" звільнило з посади головного тренера Олега Бойчишина.
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