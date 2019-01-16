ФК "Львів" офіційно підсилився черговим бразильцем

21-річний бразильський півзахисник ФК "Токіо" Луїс Велозу підписав контракт з ФК "Львів".

Про це повідомив головний тренер львівської команди Юрій Бакалов.

Читайте також: Конкурент українця Луніна в "Реалі" безкоштовно покине клуб

Вже підписаний контракт з бразильцем Ліпою (Луїс Велозу – прим. Спорт 24). Є новачки, які почали збір з командою після відпускного періоду, але поки прізвища говорити не буду. Це не суперсекрет, але потрібно придивитися. Ми моніторимо український ринок, ми не відмовляємося від бразильських спостережень. Посилення буде, і буде якісними футболістами з Бразилії,

– цитує слова Бакалова Ua-football.

До слова, попереднім клубом гравця був ФК "Токіо", де він практично не грав у першій команді. У 21-річного футболіста завершився контракт з японським клубом, і 1 січня цього року він отримав статус вільного агента.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram