15:05
14 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Інноваційна медицина РФ. Попрошайка Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:31, 13 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ

      ФК "Львів" покинув четвертий футболіст

      204 Читать новость на русском
      Сергій Петров покинув ФК "Львів"
      Сергій Петров покинув ФК "Львів" / ФК "Львів"

      ФК "Львів" розірвав контракт зі ще одним гравцем. Нападаючий Сергій Петров більше не є гравцем львів'яню

      Клуб і гравець погодили розрив контракту за угодою сторін, повідомляє офіційний сайт ФК "Львів".

      Читайте також: Трансферні новини "Динамо": продаж Циганкова та Піваріча, непотрібний Буено

      21-річний форвард перейшов за "синьо-золотих левів" на початку вересня 2018 року. За цей час гравець взяв участь в двох матчах ФК "Львів" в УПЛ, голів не забивав.

      Нагадаємо, що у четвер, 13 грудня, гравці футбольного клубу "Львів" Олександр Голіков, Юрій Путраш та Василь Білий залишили команду. Керівництво клубу та футболісти розірвали угоди за обопільною згодою сторін.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол ФК Львів
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      сьогодні , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      Терористи-вчителі розповідають дітям окупованих міст, як вмерти під час хімічної атаки
      сьогодні , 15:01 Терористи-вчителі розповідають дітям окупованих міст, як вмерти під час хімічної атаки
      Олексій Чибісов 45
      Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      сьогодні , 09:59 Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос
      сьогодні , 13:30 Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос
      Євгенія Мазур 22391
      Військові навчання в "ЛНР": "народна міліція", російські "відпускники" і танки
      сьогодні , 12:01 Військові навчання в "ЛНР": "народна міліція", російські "відпускники" і танки
      Дмитро Снєгирьов 1097
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді
       29 квітня 2010 , 21:30
      Мадридський "Атлетіко" став першим переможцем Ліги Європи
      13 травня 2010 , 14:05 1
      Сині із жовтими уклали мир. "Рух" - "Металіст" - 0:0
       21 серпня 2014 , 20:59
      Матч "Зоря" - "Чорноморець" розпочався із хвилини мовчання
       15 березня 2015 , 14:58
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук