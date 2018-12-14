ФК "Львів" покинув четвертий футболіст

ФК "Львів" розірвав контракт зі ще одним гравцем. Нападаючий Сергій Петров більше не є гравцем львів'яню

Клуб і гравець погодили розрив контракту за угодою сторін, повідомляє офіційний сайт ФК "Львів".

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21-річний форвард перейшов за "синьо-золотих левів" на початку вересня 2018 року. За цей час гравець взяв участь в двох матчах ФК "Львів" в УПЛ, голів не забивав.

Нагадаємо, що у четвер, 13 грудня, гравці футбольного клубу "Львів" Олександр Голіков, Юрій Путраш та Василь Білий залишили команду. Керівництво клубу та футболісти розірвали угоди за обопільною згодою сторін.

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