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      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      ФК "Львів" терміново змінив місце проведення тренувальних зборів

      218 Читать новость на русском
      ФК "Львів" зміни місце проведення зборів
      ФК "Львів" зміни місце проведення зборів / fclviv.com.ua

      На другий день першого тренувального збору ФК "Львів" довелося покинути турецьке місто Белек.

      У зв'язку з організаційними питаннями команда Юрія Бакалова перебралася з Белека в Манавгат, який розташований за 50 кілометрів.

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      Варто зазначити, що певні труднощі у команди виникли ще в перший день проведення збору.

      Нагадаємо, що Львів’яни готуватимуться до прийдешніх офіційних матчів у чемпіонаті УПЛ та Кубку України у два етапи: з 19 січня по 4 лютого та з 8-го по 20 лютого.

      У цей період "Львів" проведе дев’ять спарингів. Зокрема, на першому зборі відбудуться контрольні зустрічі з угорським МТК, чеським "Баніком", сербським "Младост Лучані", а також планується одна двостороння гра.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Львів
      Джерело: 24 Канал
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