ФК "Львів" терміново змінив місце проведення тренувальних зборів

На другий день першого тренувального збору ФК "Львів" довелося покинути турецьке місто Белек.

У зв'язку з організаційними питаннями команда Юрія Бакалова перебралася з Белека в Манавгат, який розташований за 50 кілометрів.

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Варто зазначити, що певні труднощі у команди виникли ще в перший день проведення збору.

Нагадаємо, що Львів’яни готуватимуться до прийдешніх офіційних матчів у чемпіонаті УПЛ та Кубку України у два етапи: з 19 січня по 4 лютого та з 8-го по 20 лютого.

У цей період "Львів" проведе дев’ять спарингів. Зокрема, на першому зборі відбудуться контрольні зустрічі з угорським МТК, чеським "Баніком", сербським "Младост Лучані", а також планується одна двостороння гра.

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