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Флагманський Samsung Galaxy Note 9: з'явилися перші скарги

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Samsung Galaxy Note 9: користувачі скаржаться на проблеми динаміку
Samsung Galaxy Note 9: користувачі скаржаться на проблеми динаміку / Соцмережі

Лише нещодавно стартували продажі флагманського фаблету Samsung Galaxy Note 9, однак користувачі вже скаржаться на деякі проблеми.

Так, на форумі офіційної спільноти Samsung з’явилися повідомлення, що у цьому флагманському пристрої динамік функціонує неналежним чином.

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За словами юзерів, через шість або сім хвилин перегляду відео рівень гучності нижнього динаміка починає автоматично знижуватися.

Як підкреслив один із власників Samsung Galaxy Note 9, він уже двічі виконував скидання налаштувань, однак проблему це не вирішило.

"Проблема виникає, коли я дивлюся відео, це відбувається між 6-7 хвилинами, причому постійно, гучність падає навіть у безпечному режимі. Я вже двічі скидав на заводські налаштування", – переконує він.

Водночас інший користувач із Сінгапуру стверджує, що відвідав сервісний центр Samsung, і там йому сказали, що про цю проблему їм вже відомо, а вирішити її можна буде, лише встановивши оновлення, що мають прийти на фаблет у майбутньому.

Таким чином, можна припустити, що вищезазначена проблема має чисто програмний характер і не має нічого спільного з обладнанням гаджету.

Нагадаємо, ще до свого офіційного релізу Samsung Galaxy Note 9 встановив рекорд. Зокрема, кількість його попередніх замовлень була на 30 - 50% вищою, ніж була на Galaxy S9 півроку тому.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Смартфони Техно Ґаджети Samsung
Джерело: 24 канал
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