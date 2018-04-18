00:02
19 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
  • неділя
    16°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, 18 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Флагманський смартфон Huawei Honor 10 здивував доступною ціною

538 Читать новость на русском
Huawei Mate 10: характеристики і ціна
Huawei Mate 10: характеристики і ціна / akket.com

19 квітня компанія Huawei презентує флагманський телефон Huawei Honor 10, який має стати одним з найдоступніших смартфонів у плані ціни у топовому класі.

Пре пише akket.com.

Напередодні презентації китайські магазини розсекретили цінники новинки. Так, Huawei Honor 10 буде доступний у трьох модифікаціях. Базова версія з 4/64 ГБ пам'яті коштує 2699 юанів (10 700 гривень). Модель з 6/64 ГБ можна купити за 2999 юанів (12 тисяч гривень). А модель з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ постійної флеш-пам'яті обійдеться у 3599 юанів (14 300 гривень).

Читайте також: Загадковий бюджетний смартфон Xiaomi Redmi S2: характеристики, ціна

Смартфон має дисплей з вирізом у верхній частині та подвійну основну камеру з роздільною здатністю 24 Мп і 16 Мп, яка має підтримку 2-кратним збільшенням та ефекту розмиття заднього фону.

Продажі Huawei Honor 10 у Китаї стартують 27 квітня.

А от презентація у Лондоні відбудеться 15 травня, тоді назвуть ціну телефону для Європи.

Huawei Honor 10

Huawei Honor 10 презентують 19 квітня

Теги: Техно Huawei Китай Смартфони
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 18 квітня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук