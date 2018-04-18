Флагманський смартфон Huawei Honor 10 здивував доступною ціною
19 квітня компанія Huawei презентує флагманський телефон Huawei Honor 10, який має стати одним з найдоступніших смартфонів у плані ціни у топовому класі.
Пре пише akket.com.
Напередодні презентації китайські магазини розсекретили цінники новинки. Так, Huawei Honor 10 буде доступний у трьох модифікаціях. Базова версія з 4/64 ГБ пам'яті коштує 2699 юанів (10 700 гривень). Модель з 6/64 ГБ можна купити за 2999 юанів (12 тисяч гривень). А модель з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ постійної флеш-пам'яті обійдеться у 3599 юанів (14 300 гривень).
Читайте також: Загадковий бюджетний смартфон Xiaomi Redmi S2: характеристики, ціна
Смартфон має дисплей з вирізом у верхній частині та подвійну основну камеру з роздільною здатністю 24 Мп і 16 Мп, яка має підтримку 2-кратним збільшенням та ефекту розмиття заднього фону.
Продажі Huawei Honor 10 у Китаї стартують 27 квітня.
А от презентація у Лондоні відбудеться 15 травня, тоді назвуть ціну телефону для Європи.
Huawei Honor 10 презентують 19 квітня
Вибір редакції
-
Плівки Онищенка за участю Порошенка: ЗМІ опублікували перший запис із голосом президента18 квітня , 23:04
-
У Донецьку оголошена бойова тривога: проросійські бойовики обстрілюють українські позиції18 квітня , 22:03
-
Як будувати, щоб не повторились трагедії в Кемерові та таборі "Вікторія"18 квітня , 21:01