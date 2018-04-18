Флагманський смартфон Huawei Honor 10 здивував доступною ціною

19 квітня компанія Huawei презентує флагманський телефон Huawei Honor 10, який має стати одним з найдоступніших смартфонів у плані ціни у топовому класі.

Пре пише akket.com.

Напередодні презентації китайські магазини розсекретили цінники новинки. Так, Huawei Honor 10 буде доступний у трьох модифікаціях. Базова версія з 4/64 ГБ пам'яті коштує 2699 юанів (10 700 гривень). Модель з 6/64 ГБ можна купити за 2999 юанів (12 тисяч гривень). А модель з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ постійної флеш-пам'яті обійдеться у 3599 юанів (14 300 гривень).

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Смартфон має дисплей з вирізом у верхній частині та подвійну основну камеру з роздільною здатністю 24 Мп і 16 Мп, яка має підтримку 2-кратним збільшенням та ефекту розмиття заднього фону.

Продажі Huawei Honor 10 у Китаї стартують 27 квітня.

А от презентація у Лондоні відбудеться 15 травня, тоді назвуть ціну телефону для Європи.

Huawei Honor 10 презентують 19 квітня