Флакон парфумів та маршрут підозрюваних: нові деталі отруєння "Новачком"

Британська поліція оприлюднила серію фотографій з камер відеоспостереження з двома підозрюваними росіянами та флакону парфумів, у якому була отрута "Новачок".

Про це повідомляє Sky News, передає Європейська правда.

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Дані камер спостереження дозволили відслідкувати маршрут пересування Олександра Петрова та Руслана Боширова 3 та 4 березня.

Петрова та Боширова зафіксували в аеропорту "Гетвік" о 16:22 в п'ятницю, 2 березня.

Пізніше підозрюваних можна побачити на залізничній станції Солсбері, вони сідають на поїзд до Лондона о 16:11 в суботу, 3 березня.



Олександр Петров та Руслана Боширов

Пізніше цих двох чоловіків зафіксували на залізничному вокзалі Солсбері о 11:48 ранку в неділю, 4 березня. Через десять хвилин, о 11:58, їх бачать на Уілтон-Роуд в Солсбері, за кілька хвилин до нападу.



Олександр Петров та Руслана Боширов

Потім чоловіків бачать о 13:05 на Фішертон-стріт у центрі Солсбері, вони прямують до залізничної станції. Через три хвилини підозрюваних знову фіксують на Фішертон-стріт.



Олександр Петров та Руслана Боширов

У 13:50 Боширов і Петров потраплять на камери спостереження на залізничній станції Солсбері, повертаються поїздом назад до Лондона.

Пізніше підозрювані проходять паспортний контроль у лондонському аеропорту "Хітроу" о 19:28 в неділю, 4 березня.

Також британська поліція оприлюднила флакон для парфумів, який був використаний як контейнер для перевезення нервово-паралітичної речовини "Новачок", повідомляє Sky News.

Невеличкий флакон з аплікатором трохи більше 5 сантиметрів у довжину використали для розпилення "Новачка" на дверну ручку вхідних дверей будинку Сергія Скрипаля у Солсбері.



Флакон парфумів

Слідчі також знайшли коробку, в якій був флакон. На флаконі і на коробці є напис відомої фірми "Nina Ricci", але у компанії заявили, що це підробка.



Фото, опубліковане поліцією

Поліція заявила, що "Новачок" був у пляшці, яка була адаптована, щоб бути "ідеальним прикриттям для контрабанди зброї в країну й ідеальним методом доставки для нападу на будинок Скрипаля".

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Очевидно, пізніше виконавці отруєння просто викинули флакон. За кілька місяців його знайшов британець Чарлі Роулі у місті Еймсбері, за 10 кілометрів від Солсбері. Роулі подарував флакон своїй подрузі Ден Стерджесс. Вона, думаючи, що це парфуми, побризкала рідиною на зап'ястя.