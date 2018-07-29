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ФЛАУ дискваліфікувала українського спортсмена через неетичну поведінку

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ФЛАУ дискваліфікувала Антона Грабовського
ФЛАУ дискваліфікувала Антона Грабовського

Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) на півроку дискваліфікувала бігуна Антона Грабовського.

Виконком ФЛАУ ухвалив рішення відсторонити від участі у всіх офіційних заходах легкоатлета Антона Грабовського, пише офіційний сайт федерації.

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Відсторонення терміном 6 місяців вступає в силу, починаючи з 22 липня 2018 року.

Причиною відсторонення Грабовського стала неетична поведінка спортсмена по відношенню до компанії ASICS, наслідком якої стали репутаційні втрати Федерації легкої атлетики України. Вчинок Грабовського поставив під загрозу контракт ФЛАУ з компанією ASICS та інтереси легкоатлетів збірної.

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Теги: Новини спорту Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
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