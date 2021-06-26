Наркозалежним – допомогу, а не в'язницю: у Харкові відбувся символічний флешмоб – відео
Джерело:24 канал
У Харкові до Міжнародного дня боротьби з незаконним обігом наркотиків провели флешмоб. Медик і поліціянт символічно перетягували "наркозалежну людину" між лікарнею та в'язницею.
Правозахисний флешмоб на площі Свободи провели під гаслом "Підтримати. Не карати". Організатори переконані, що в Україні замість допомоги хворим наркоманію криміналізують.
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"Наркозалежними людьми повинні займатися медичні установи, медпрацівники. Розповсюджувачами (наркотиків – 24 канал) повинні займатися правоохоронні органи. Головне це не плутати, щоб не було тиску на наркозалежних", – розповів співорганізатор флешмобу Денис Клименко.
Наркозалежність на Харківщині
У багатьох країнах наркозалежні люди проходять замісну терапію. В Україні нею, на думку громадськості, охоплена замала кількість громадян. Офіційна статистика і реальна кількість ін'єкційних наркоманів значно різниться: 2 тисячі залежних проти майже 13,5 тисяч.
566 осіб отримують замісну терапію у Харківській області,
– сказала співорганізаторка флешмобу Олена Овчиннікова.
Акції до Міжнародного дня боротьби з незаконним обігом наркотиків провели у 25 містах України. В кожному регіоні учасники заявляли, що кримінальну відповідальність має нести розповсюджувач, а не хворий.
Наркоторгівля в Україні: останні новини
- Правоохоронці викрили транснаціональну злочинну групу, яка перевозила наркотики через Україну. Щоб затримати злочинців, українські службовці співпрацювали з колегами з Молдови.
- Троє патрульних в одному з львівських парків затримали хлопця, який продавав львів'янці наркотики.
- На Харківщині правоохоронці брали хабарі, щоб не притягувати до відповідальності за купівлю наркотиків. Коли затримані відмовлялися, їх починали катувати.