"Флешмоб спрацював": у Нью-Йорку сповивальні столи у чоловічих туалетах стануть обов'язковими

У січні 2019 року в американському штаті Нью-Йорк набув чинності закон, згідно з яким у нових або відремонтованих місцях громадського користування обов’язково мають встановлювати сповивальні столи як у жіночих, так і в чоловічих вбиральнях.

Про це повідомляє CNN.

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Йдеться про ресторани, магазини, кінотеатри, а також державні будівлі та навіть парки. На кожному поверсі будівлі, наприклад, торговельного центру, має бути як мінімум по одному сповивальному столику як у жіночому туалеті, так і чоловічому.

Крім того, адміністрація закладу має обов'язково має розмістити вказівні знаки на позначення найближчого сповивального столу.

Закон має зробити відпочинок із маленькими дітьми більш комфортним для обох батьків.

Нагадаємо, у жовтні 2018-ого американець Донте Палмер обурився відсутності сповивальних столів у чоловічих туалетах – і запустив флешмоб. Він розповів, як нелегко йому довелось, коли він хотів змінити підгузки своїй дитині у чоловічому туалеті. Адже там, зазвичай, немає сповивальних столів, як у жіночих туалетах. Палмер також опублікував фото, у яких умовах йому довелось міняти підгузки дитині. Тож чоловік закликав публікувати подібні світлини у соцмережах на підтримку рівноправного батьківства. Допис Палмер став популярним, особливо після поширення виданням The Shade Room, і отримав багато відгуків із підтримкою такої ідеї. Тепер під тегом #SquatForChange в Instagram інші чоловіки теж діляться світлинами, у яких умовах їм доводиться змінювати підгузники своїм дітям, коли під рукою немає сповивальних столів.