FlixBus почне виконувати внутрішні рейси в Україні: що відомо

Автобусний оператор FlixBus у 2020 році почне виконувати внутрішні рейси по Україні. Адже пропозиція комфортних та доступних автобусних подорожей в Україні недостатня.

Про намір розширити мережу перевезень українських пасажирів внутрішніми рейсами та інші плани компанії на 2020 рік повідомили на сайті FlixBus.

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У 2020 році FlixBus планує збільшувати кількість міжнародних ліній з України, але важливою метою є запуск внутрішніх перевезень,

– йдеться в повідомленні.

У компанії пояснили, що в Україні немає достатньої пропозиції комфортних, безпечних і доступних автобусних подорожей. А за статистикою, міжміським автобусним сполученням користуються приблизно 148 мільйонів пасажирів щороку. Тому рейси, які планує запустити компанія, необхідні.

Водночас у FlixBus не конкретизували, про які саме маршрути в Україні йде мова.

Крім того, компанія анонсувала розвиток внутрішніх рейсів у Британії та Португалії. А також вихід на ринок країн Балтії та старт польотів у Марокко. Саме успіх в Україні підштовхнув FlixBus вийти на ринки Литви, Латвії та Естонії.

Що відомо про FlixBus в Україні? Вийшов на український ринок у 2019 році. Тоді перевізник запустив міжнародні рейси, які об'єднують 10 українських міст прямим сполученням із 44 містами Європи. Зокрема, в Україну перевізник їздить у такі міста: Київ, Львів, Одеса, Житомир, Рівне, Вінниця, Умань, Хмельницький, Тернопіль та Ужгород.