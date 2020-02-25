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      FlixBus почне виконувати внутрішні рейси в Україні: що відомо

      - Читать новость на русском
      FlixBus почне виконувати внутрішні рейси в Україні / biz.liga.net

      Автобусний оператор FlixBus у 2020 році почне виконувати внутрішні рейси по Україні. Адже пропозиція комфортних та доступних автобусних подорожей в Україні недостатня.

      Про намір розширити мережу перевезень українських пасажирів внутрішніми рейсами та інші плани компанії на 2020 рік повідомили на сайті FlixBus.

      Читайте також: У які країни Європи українці можуть їздити без віз: інфографіка

      У 2020 році FlixBus планує збільшувати кількість міжнародних ліній з України, але важливою метою є запуск внутрішніх перевезень,
      – йдеться в повідомленні.

      У компанії пояснили, що в Україні немає достатньої пропозиції комфортних, безпечних і доступних автобусних подорожей. А за статистикою, міжміським автобусним сполученням користуються приблизно 148 мільйонів пасажирів щороку. Тому рейси, які планує запустити компанія, необхідні.

      Водночас у FlixBus не конкретизували, про які саме маршрути в Україні йде мова.

      Крім того, компанія анонсувала розвиток внутрішніх рейсів у Британії та Португалії. А також вихід на ринок країн Балтії та старт польотів у Марокко. Саме успіх в Україні підштовхнув FlixBus вийти на ринки Литви, Латвії та Естонії.

      Що відомо про FlixBus в Україні? Вийшов на український ринок у 2019 році. Тоді перевізник запустив міжнародні рейси, які об'єднують 10 українських міст прямим сполученням із 44 містами Європи. Зокрема, в Україну перевізник їздить у такі міста: Київ, Львів, Одеса, Житомир, Рівне, Вінниця, Умань, Хмельницький, Тернопіль та Ужгород.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Португалія Велика Британія Транспорт Марокко Естонія Латвія Литва Подорожі
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