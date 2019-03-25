Флот НАТО та холера у морі: які побрехеньки вигадував Кремль задовго до ескалації на Азові

Європейська група боротьби з фальшивими прокремлівськими повідомленнями зареєструвала понад 5 тисяч випадків російської дезінформації з 2015 року. Найбільше з них – 2 тисячі – стосувалися України.

Експерти групи боротьби з пропагандою та дезінформацією Росії після ретельного аналізу визначили, що дезінформаційна кампанія щодо Азовського моря розпочалася майже за рік до захоплення українських кораблів, пише "Польське радіо".

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Так, спершу у Кремлі переконували, що Україна поглибила дно Азовського моря для флоту НАТО. Згодом вигадали, що влада в Києві інфікувала море вірусом холери. Окрім того, з’явилася теж інформація про те, що Сполучені Штати працюють над планами розпалювання зіткнень між Росією та Україною біля Азовського моря з ще з 90-х років.

Ще 1200 згаданих у доповіді випадків російської дезінформації стосувалися США. Третє місце серед побрехеньок Кремля займає Європейський Союз – 700 випадків. Активно брехали у Росії у про Польщу – експерти зафіксували щонайменше 120 таких повідомлень. Мова йде про звинувачення в агресивній поведінці щодо Сходу, про територіальні вимоги щодо України та мрії відновити імперію.

Кремлівські пропагандисти понад 400 випадків дезінформації присвятили НАТО і Сирії, трохи менше – міграції та приблизно 40 "брекзиту".

Чому на Азові виникла ескалація?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.