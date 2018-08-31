Флот знищується за 5 хвилин: нардеп розповів про міць України в Азовському морі

Україна має всі сили і засоби для того, щоб знищити російські військові кораблі, які наступатимуть з Азовського моря. А наразі українські оборонні відомства проводять усі необхідні заходи на узбережжі Азовського моря для адекватної відповіді противнику.

Про це в коментарі "Обозревателю" розповів народний депутат від фракції "Народний фронт" Юрій Береза.

"Якщо поглянути на карту, де Азовське море, при правильному розміщенні та кріпленні ракетних батарей будь-який флот, який туди прийде, знищується буквально за 5-10 хвилин", – запевнив народний обранець.

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Він також переконує, в України є всі засоби, які дозволять протистояти російському флоту.

Вимірявши, на якій відстані можуть бути кораблі, можна навіть взяти те озброєння, яке було в 1991 році у Радянському Союзі – воно практично все у нас – і ракетно-артилерійські системи зможуть придушити практично будь-який флот,

– зазначив Береза.

Згідно з даними нардепа, наразі оборонні відомства України вживають усі необхідні заходи на узбережжі Азовського моря для адекватної відповіді противнику.

Політик також висловив сподівання на "зважені і тверезі рішення" на засіданні Ради національної безпеки і оборони, яке скликав президент Петро Порошенко для обговорення ситуації в Азовському морі.

"Розподіл моря, який був за часів попередніх президентів, не на користь України, і тут Порошенко повинен поставити завдання МЗС: що нам треба розривати, як захиститися, де апелювати до міжнародних інституцій, де апелювати до наших партнерів, а де подавати позови в міжнародні суди", – висловив переконання Береза.

На думку народного обранця, Україні необхідно розривати всі договори, які діють не в її інтересах, чим повинне займатися Міністерство закордонних справ.

До слова, напередодні Держдепартамент США розкритикував дії Росії щодо українських суден в Азовському морі та Керченській протоці. Також у Держдепі звинуватили Кремль у порушенні міжнародного права.