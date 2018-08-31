08:49
31 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
26°C 12°C
  • субота
    28°C 15°C
  • неділя
    31°C 16°C
  • понеділок
    31°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лакшері корито для Путіна. Прокляття російської еліти
Вєсті Кремля
21:49, 30 серпня
Вєсті.UA. Дзьоб і крила Мосійчука. Музичний критик Добкін
Вєсті.UA
20:11, 30 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Флот знищується за 5 хвилин: нардеп розповів про міць України в Азовському морі

15
Юрій Береза розповів про сили України в Азовському морі
Юрій Береза розповів про сили України в Азовському морі / Dnepr24.com.ua

Україна має всі сили і засоби для того, щоб знищити російські військові кораблі, які наступатимуть з Азовського моря. А наразі українські оборонні відомства проводять усі необхідні заходи на узбережжі Азовського моря для адекватної відповіді противнику.

Про це в коментарі "Обозревателю" розповів народний депутат від фракції "Народний фронт" Юрій Береза.

"Якщо поглянути на карту, де Азовське море, при правильному розміщенні та кріпленні ракетних батарей будь-який флот, який туди прийде, знищується буквально за 5-10 хвилин", – запевнив народний обранець.

Читайте також: Як українські оборонці тренуються захищати чорноморське узбережжя: яскраві фото

Він також переконує, в України є всі засоби, які дозволять протистояти російському флоту.

Вимірявши, на якій відстані можуть бути кораблі, можна навіть взяти те озброєння, яке було в 1991 році у Радянському Союзі – воно практично все у нас – і ракетно-артилерійські системи зможуть придушити практично будь-який флот,
– зазначив Береза.

Згідно з даними нардепа, наразі оборонні відомства України вживають усі необхідні заходи на узбережжі Азовського моря для адекватної відповіді противнику.

Політик також висловив сподівання на "зважені і тверезі рішення" на засіданні Ради національної безпеки і оборони, яке скликав президент Петро Порошенко для обговорення ситуації в Азовському морі.

"Розподіл моря, який був за часів попередніх президентів, не на користь України, і тут Порошенко повинен поставити завдання МЗС: що нам треба розривати, як захиститися, де апелювати до міжнародних інституцій, де апелювати до наших партнерів, а де подавати позови в міжнародні суди", – висловив переконання Береза.

На думку народного обранця, Україні необхідно розривати всі договори, які діють не в її інтересах, чим повинне займатися Міністерство закордонних справ.

До слова, напередодні Держдепартамент США розкритикував дії Росії щодо українських суден в Азовському морі та Керченській протоці. Також у Держдепі звинуватили Кремль у порушенні міжнародного права.

Теги: Зброя Україна – Росія Водний транспорт Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Політична осінь в Україні настала раніше за календарну
сьогодні, 08:15 Політична осінь в Україні настала раніше за календарну
Андрій Вігірінський
Справжній геноцид: жителі окупованого Армянська повільно помиратимуть
30 серпня, 22:00 Справжній геноцид: жителі окупованого Армянська повільно помиратимуть
Олексій Чибісов
Найкращі смартфони серпня – рейтинг Техно 24
30 серпня, 21:05 Найкращі смартфони серпня – рейтинг Техно 24
Під Львовом відгримів Zaxidfest – свято, що завжди з тобою
30 серпня, 20:00 Під Львовом відгримів Zaxidfest – свято, що завжди з тобою
Від Заходу до Сходу: які загрози несуть чергові військові навчання Росії
30 серпня, 19:01 Від Заходу до Сходу: які загрози несуть чергові військові навчання Росії
Інна Жолобович
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Головні новини 5 квітня: хімічна атака по Сирії, обшуки в "Укрнафті"
 6 квітня 2017 , 07:55
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
"Севілья" в компенсований час перемогла "Реал" та вийшла на друге місце у таблиці
 15 січня 2017 , 23:37
Скандальний український арбітр, який має російський паспорт, завершив кар'єру, – ЗМІ
 8 серпня 2017 , 09:09
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук