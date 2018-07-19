"Фолькнери" вирушають у мандрівку з наміром об'їхати півсвіту на велосипедах

Подружжя мандрівників-музикантів етно-гурту "Фолькнери" у липні вирушають у масштабну експедицію, щоб проїхати на велосипедах 22 країни.

Про це йдеться в інтерв'ю Катерини Петренко для 24 каналу: "Зробити візу – ніби зранку почистити зуби, мандрівний етно-гурт "Фолькнери".

З собою візьмуть 2-річного сина Марка, який народився під час останньої експедиції і проїхав 5 країн Південно-Східної Азії разом з батьками.

"Плануємо довгий маршрут, нам залишилось проїхати всього півсвіту! Зараз їдемо на південь до Балкан, до Греції, потім переправляємось у Північну Африку, їдемо по Середземномор'ю, потім повертаємось через Гібралтар в Європу, далі летимо у Південну Америку, від Аргентини рухаємось вже до Північної Америки і завершуємо маршрут у Канаді. Загалом 22 країни. Подорож триватиме орієнтовно півтора року", – сказав Володимир Муляр.



Маленький Марко подорожує разом з батьками з народження

Це вже сьома родинна веломандрівка. Музиканти за останні 8 років проїхали понад 40 тисяч кілометрів і побачили близько 30 країн. Вони збирають унікальний фольклор, вільно його відтворюють та розказують про Україну.

Але найбільша наша місія – познайомити інші країни з Україною. На жаль, ми виявили, що не всі країни знають, а деякі і взагалі ніц не чули про Україну. Тому ми, як музиканти гурту "Фолькнери", часто граємо чи то на вулицях, чи то в кафе, чи то в дитячих будинках або школах, чи то на фестивалях, себто так знайомимо людей з українською культурою,

– каже Ярина Квітка.

Музиканти говорять, що подорожувати – легко і необхідно, головне тільки наважитись.

"Вважаю, що може мандрувати будь-хто! Хто, як не ми самі, втілюватиме наші мрії? Для нас мрія – це дія, зрештою!" – додала Ярина.

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