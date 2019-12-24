Фонд держмайна затягує приватизацію держпідприємств

Голова Фонду Дмитро Сенніченко гальмує підготовку державних об'єктів до продажу, займаючись замість цього розстановкою лояльного менеджменту.

Про це повідомили представники кількох держкомпаній, які перебувають у приватизаційному процесі, передає інформагентство Мінпром.

За словами менеджерів підприємств держсектора, ФДМ відмовляється підписувати необхідні нормативні документи та узгоджувати фінансові показники держкомпаній.

"Якісь пробуксовки з підписанням документів з радниками", – повідомив заступник директора одного з держпідприємств.

Опитані менеджери кажуть, що у встановлені терміни через зволікання об'єкти просто не встигнуть підготувати до продажу. Перші держкомпанії повинні вийти на торги в лютому-березні 2020 року згідно раніше заявленим планам Кабміну.

"В терміни підготовки до продажу точно не вписуємося", – сказав топменеджер держактива з приватизаційного списку.

За словами джерел, замість підготовки до приватизації держкомпаній, ФДМ займається кадровими ротаціями.

На думку експертів, така політика ФДМ може свідчити про перерозподіл грошових потоків держпідприємств і тіньові схеми, які продовжують діяти у сфері держуправління підприємствами.

"Не бачу особливого сенсу у зміні керівництва компаній з держсередовища, які ось-ось мають піти з молотка", – сказав економічний аналітик ІА "Інфоіндустрія" Дмитро Гордейчук.

На його думку, затіяна ФДМ кадрова метушня навколо держпідприємств може відлякати потенційних інвесторів. Сам же Сенніченко публічно хвалиться, що підготовка до приватизації йде повним ходом.

"Фонд вже з головою у підготовці! Бачите ці стоси папок? У кожній з них документи різних держпідприємств. Відправляю їх своїм підписом на приватизацію", – говорить він у відеозверненні.

Як повідомлялося, Кабмін має намір приватизувати у 2020 році ОПЗ, Електроважмаш, ОГХК, Центренерго та "Укрспирт", шахту "Краснолиманська" та інші. З цього списку вже змінений менеджмент в Центренерго і Електротяжмаші.

За даними ЗМІ, ФДМ готується призначити нових топів на Одеський припортовий завод і в Об'єднану гірничо-хімічну компанію.

На ОПЗ претендує представник партії "Свобода" Микола Синиця. На ОГХК – помічник нардепа Віктора Медведчука – Михайло Марков.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що уряд Олексія Гончарука готується віддати в управління новому, лояльному Кремлю менеджменту відразу два найбільші виробники продукції в своїх сегментах – ПАТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Вони входять в ТОП-5 об'єктів, які повинні приватизувати в 2020 році.

За інформацією автора публікації, на керівництво підприємством претендує член партії "Свобода", ресторатор Микола Синиця. Його кандидатуру на цей пост має намір розглянути уряд Олексія Гончарука найближчим часом.

"Контроль над ОПЗ з боку партії "Свобода", важелі управління і фінансування якої тягнуться до Росії, допоможуть країні-агресору контролювати це важливе для України підприємство без приватизації. По суті, той, хто керує ОПЗ, впливає на завантаження аміачної труби. Це ще одна важлива артерія для наповнення російського бюджету коштами, в цьому випадку від продажів аміаку. Така ж, як транзит російських нафти або газу по території України", – йдеться в статті.

Ще один ставленик Москви може з'явитися в "Об'єднаній гірничо-хімічній компанії". Вона є домінуючим гравцем з випуску титаномісткої сировини, в тому числі, є необхідною компанії ВСМПО-Авісма, яка працює на російську "оборонку". У Гончарука розглядають на топа такого монстра як ОГХК помічника народного депутата Віктора Медведчука, він же №110 в списку "Оппоблока" в 2014 році – Михайла Макарова.