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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Фонд гарантування продає активи VAB банку за 200 млн, хоча може отримати 8 млрд від ексвласника

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      VAB банк

      Фонд гарантування вкладів 6 лютого проведе повторний аукціон з продажу пулу активів ВіЕйБі Банку, в який входять права вимоги за кредитами.

      Стартова ціна лотів - 1,17 млрд грн. У ході торгів вона може знизитися до 234,4 млн грн (встановлена мінімальна ціна). Натомість ексвласник банку бізнесмен Олег Бахматюк пропонує повернути 8 млрд грн, але відповіді на пропозицію від ФГВФО та НБУ досі не отримав.

      16 січня Фонд гарантування вже виставляв на продаж вказаний пул активів. Тоді стартова ціна була 5,86 млрд грн. У ході торгів вона знижувалася до 1,17 млрд грн. Але зрештою лот так і не був проданий. Аукціон проводився на майданчику "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн" (FFN). Єдиною угодою на цьому аукціоні став продаж ділянки землі на Закарпатті за 3 200 грн, пише "Обозреватель".

      "ВіЕйБі БАНК" (VAB банк) був виведений з ринку рішенням НБУ разом з більшістю українських банків під час так званого "банкопаду" - масової ліквідації банків рішенням Нацбанку в 2014 році, хоча до того мав кредитний рейтинг на рівні uaAA (дуже висока надійність банку в довгостроковому періоді) і вважався одним з найнадійніших українських банків. Більшість кредитів у складі пулу перебувають в заставі НБУ. Як заявляє Фонд гарантування, відповідні активи "до 10 разів торгувалися як окремо, так і у складі пулу в системі ProZorro.Продажі, але жоден покупець поки не виявив до них інтересу".

      Ексвласник ВіЕйБі банку Олег Бахматюк пропонував виплату заборгованості банку перед державою в сумі 8 млрд грн з застосуванням механізмів реструктуризації. Відповіді на свою пропозицію від НБУ та ФГВФО бізнесмен і досі не отримав. Тим часом НАБУ розпочало допити 10 тисяч працівників аграрних компаній Бахматюка.

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      Теги: Новини України Олег Бахматюк Банки
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