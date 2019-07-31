Фонд гарантування вкладів ліквідував банк соратника Януковича

Фонд гарантування вкладів припинив держреєстрацію ПАТ "Реал Банк" як юридичної особи. Відтак ліквідація товариства вважається завершеною, а сам банк – ліквідованим. Примітно, що банк належав олігарху з оточення Януковича Сергію Курченку.

Вимоги кредиторів до банку, які були незадоволені через брак його майна, вважаються погашеними, повідомляє Фонд гарантування вкладів.

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Таким чином припинено повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора ПАТ "Реал Банк".

Ключовим інвестором "Реал Банку" є власник "Брокбізнесбанку", який належить групі компаній ВЕТЕК Сергія Курченка. Хоча на сайті НБУ зазначається, що власники істотної участі у "Реал Банку" відсутні.

Що відомо про Сергія Курченка та ліквідацію банку?Сергій Курченко – український олігарх, якого пов'язують з Вікторем Януковичем та Ринатом Ахметовим у дореволюційні часи. Під час Євромайдану бізнесмен втік з України і відтоді переховується в Росії. Курченко потрапив під санкції у США, Україні та країнах Євросоюзу.



У 2013 році група компаній ВЕТЕК, яка належить олігарху, увійшла до харківського банку "Реал Банк". З 2014 року триває процес ліквідації банку, а Генеральна прокуратура завершила розслідування щодо Курченка, в якому, зокрема, йдеться про відмивання 4,7 мільйона гривень через банк "Реал".