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      Фондові ринки США різко зросли після обвалу у "чорний понеділок"

      - Читать новость на русском
      Фондові ринки США зросли після обвалу 9 березня / unsplash.com

      Одразу 3 ключові фондові ринки США почали відновлюватися після рекордного падіння акцій 9 березня. Торги 10 березня завершилися зростанням на приблизно 5%.

      Після того, як ринки рекордно "просіли" через падіння цін на нафту, 11 березня відбулося значне підвищення акцій енергетичних компаній, пише Bloomberg.

      Важливо Обвал на біржах: що варто знати про масштабне падіння фондових ринків

      Як змінилися індекси найбільших фондових ринків США за останню добу:

      • Dow Jones Industrial зріс на 4,89%;
      • S&P 500 – на 4,94%;
      • Nasdaq — на 4,95%.

      Зауважимо, найстаріший індекс цінних паперів у США – промисловий індекс Доу-Джонса – під час рекордного падіння знизився на понад 1200 пунктів. 

      Чому відбулося зростання ринків

      • Рекордно дешеві акції почали скуповувати інвестори, тож попит на них зріс.
      • Інвестори очікують, що держава буде стимулювати економіку для того, аби пом'якшити удар спалаху коронавірусу. Очікується, що Федеральна резервна система США знизить ключову ставку.

      Що відомо про обвал на фондових ринках?Світові фондові ринки обвалилися на тлі найбільшого за майже 30 років падіння цін на нафту. Ще однією причиною різкого зниження основних біржових показників є побоювання щодо можливого негативного впливу коронавірусу на економіку світу.

      Як обвал фондових ринків вплинув на Україну

      • Вперше у 2020 році валюта суттєво почала дорожчати 25 лютого. Це відбулося на тлі епідемії коронавірусу. На початку місяця як долар, так і євро демонстрували тривале падіння з певними коливаннями. 
      • Відповідно до офіційного курсу НБУ, 11 березня американська і європейська валюти суттєво подорожчали. Так, за долар доведеться викласти 25 гривень 31 копійку – це на 39 копійок більше, ніж попереднього банківського дня. Євро ж зросло на 70 копійки, і тепер його ціна становить 28 гривень 79 копійок за одиницю.
      • Аби зупинити знецінення гривні Нацбанк за три дні продав 307 мільйонів доларів, а 10 березня – 250 мільйонів доларів з золотовалютних резервів. Станом на 11 березня у НБУ заявили, що падіння курсу гривні зупинилося.
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      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Курси валют Біржа Фінанси Світові біржі Новини США Інвестиції Інвестиції 24
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