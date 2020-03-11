Фондові ринки США різко зросли після обвалу у "чорний понеділок"

Одразу 3 ключові фондові ринки США почали відновлюватися після рекордного падіння акцій 9 березня. Торги 10 березня завершилися зростанням на приблизно 5%.

Після того, як ринки рекордно "просіли" через падіння цін на нафту, 11 березня відбулося значне підвищення акцій енергетичних компаній, пише Bloomberg.

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Як змінилися індекси найбільших фондових ринків США за останню добу:

Dow Jones Industrial зріс на 4,89%;

S&P 500 – на 4,94%;

Nasdaq — на 4,95%.

Зауважимо, найстаріший індекс цінних паперів у США – промисловий індекс Доу-Джонса – під час рекордного падіння знизився на понад 1200 пунктів.

Чому відбулося зростання ринків

Рекордно дешеві акції почали скуповувати інвестори, тож попит на них зріс.

Інвестори очікують, що держава буде стимулювати економіку для того, аби пом'якшити удар спалаху коронавірусу. Очікується, що Федеральна резервна система США знизить ключову ставку.

Що відомо про обвал на фондових ринках?Світові фондові ринки обвалилися на тлі найбільшого за майже 30 років падіння цін на нафту. Ще однією причиною різкого зниження основних біржових показників є побоювання щодо можливого негативного впливу коронавірусу на економіку світу.

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