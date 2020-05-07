Фондові ринки в умовах "коронакризи": як змінюються настрої інвесторів

Початок 2020 року не передбачав серйозних проблем для світових фондових ринків. Основні біржові індекси коливалися в межах норми, не покидаючи при цьому територію "биків".

Однак ситуація змінилася, як тільки у світі почав поширюватися коронавірус. Епідемія, яку згодом ВООЗ визнала пандемією, внесла свою корекцію на світові фондові ринки. Торги на біржах перестали бути привабливими, інвестори почали надавати перевагу іншим активам та альтернативним формам заробітку. Зокрема, в період масштабної нестабільності на біржах усе більшої цінності й популярності набули торги на Forex із використанням фінансових інструментів Alpari.

Детальніше про те, як змінилася ситуація на фондових ринках в умовах пандемії коронавірусу – читайте в матеріалі. Також ми розповімо вам більше про нині актуальні можливості заробітку, які пропонує компанія Alpari.

Від "биків" до "ведмедів": коротко про стан фондових ринків у 2020 році

Першим усі негативні наслідки коронавірусу відчув саме китайський ринок акцій, оскільки саме КНР стала відправною точкою, звідки почало поширюватися смертельне захворювання. У кінці січня ф’ючерси на китайські акції різко впали на 5% і продовжували знижуватися.

Особливого великого удару коронавірус завдав американському фондовому ринку. У 2020 році базові фондові показники США – промисловий індекс Доу-Джонса, S&P 500 та Nasdaq Composite – офіційно покинули територію "биків", тобто перестали рости. Лише за один місяць – лютий – вони знизилися на понад 10%. А станом на кінець квітня – на понад 20%.

Найбільший світовий майданчик для проведення торгів, Нью-Йоркська товарна біржа (NYMEX), змушена була закрити всі торгові зали і перевести операції в онлайн, як тільки коронавірус набрав обертів у США. Зауважимо, американська фондова установа закривається втретє за всю свою історію існування. Вперше це було під час Другої світової війни, а вдруге – після подій 11 вересня. Це рішення завдало неабияких труднощів інвесторам

Окрім того, нестабільність на фондових ринках посилюється й через масштабне падіння цін на нафту. Варто лише згадати останні події, коли травневі ф’ючерси на нафту марки WTI торгувалася за мінус 37,6 долара за барель. Щодо іншої світової марки сировини – Brent – на минулому тижні її ціна досягла 20-річного мінімуму, опустившись до 15 доларів за барель.

Інвестори занепокоєні рекордним зниженням попиту на нафту й все ще високою її пропозицією. Їхні побоювання підсилює і той факт, що місця для зберігання сировини може не залишитися ще до кінця травня.

Як можна заробляти під час карантину?

Коронавірус негативно вплинув не лише на фондові ринки, але й на інші активи – депозити, державні облігації та криптовалюти. Їхня прибутковість в умовах пандемії знизилася. Компанія Alpari пропонує альтернативні способи заробітку, які працюватимуть навіть під час економічної кризи.

Одним із таких способів є торгівля на Forex. На відміну від фондових бірж, ринок Forex працює цілодобово. Тому і заробляти тут можна 24/7. І найголовніше – вам не потрібно виходити з дому. Адже попри те, що деякі європейські країни пом’якшують обмеження, в Україні карантин триватиме до 11 травня включно. І це, як мінімум.

Як працює процес торгівлі: трейдер прогнозує ріст або падіння тієї чи тієї валюти і отримує прибуток у випадку, якщо його прогноз буде правильним. Простими словами – це заробіток на валютних коливаннях.

З чого почати торгівлю на Forex:

Пошук брокера. Тут варто звернути увагу на його досвід: надійний брокер той, який працює на ринку довго. Також перегляньте відгуки людей. Звісно, з-поміж них знайдуться й негативні, навіть якщо брокер має десятки років досвіду. Однак пам’ятайте, Forex – це не майданчик для легкого заробітку, де мільйонером можна стати за один день. Більше практикуйтеся і зможете отримувати високі прибутки. Якщо визначилися з брокером, встановіть торговий термінал. Для цього потрібно завантажити програму з сайту брокера на власний комп’ютер чи смартфон. Щоб перестрахуватися і не ризикувати, особливо якщо будете торгувати вперше, потренуйтеся на демо-версії, так званому "навчальному варіанті" торгового рахунку. Відкривши демо-рахунок у Alpari й продемонструвавши високі результати під час трейдингу, ми зможете отримати приємний матеріальний бонус. У рамках конкурсу "Віртуальна реальність" від компанії ви матимете змогу заробити реальні гроші за торгівлю на демо-рахунку. Ставтеся до трейдингу як до власного бізнесу. Постійно слідкуйте за останніми оновленнями на валютному ринку та прокачуйте знання. Читайте форуми трейдерів та дізнавайтеся про різний досвід спеціалістів Forex. Удосконалюйте свої навички за допомогою навчальних курсів. Розумієте, що можете впевнено почати роботу, тоді розпочніть торгувати на центовому рахунку. Це наступний етап від демо-рахунку. Тут ви вже вкладаєте власні гроші і застосовуєте свої стратегії. Суми, які потрібні для торгівлі на центовому рахунку, – невеликі. Тому ризику втратити все немає. У результаті ви зможете випробувати власні навички трейдера, не витративши великої суми грошей. Для більшої впевненості завжди можна використати інструменти аналізу ринків Alpari. Аналітичні сервіси підкажуть, як вибрати найкращу позицію і отримати прибуток.

Нові можливості валютного ринку

Ринок постійно розвивається й поповнюється ексклюзивними сервісами. Процес трейдингу завжди можна оптимізувати й перетворити в ще більше прибуткову справу. Компанія Alpari це доводить.

Брокер дає змогу торгувати на Forex як за допомогою вже популярних платформ, наприклад, MetaTrader 4 і MetaTrader 5, так і цілком інноваційних.

Особливої уваги заслуговує ПАММ-рахунок – унікальна розробка Alpari, коли інвестори можуть заробляти, самостійно не торгуючи. Замість інвестора усі операції здійснює досвідчений трейдер (керівник). Цей сервіс об’єднує професійних трейдерів з усього світу. Тому ви можете інвестувати в їхню торгівлю й теж заробити на цьому.

У березні цього року один із ПАММ-рахунків продемонстрував дохідність у 166 900%. Керівник зміг досягти такого результату впродовж п’яти років, а його заробіток перевищив 2 мільйони доларів.

У минулому місяці дохідність ПАММ-рахунку зросла на 300%, попри економічний спад через коронавірус. Фінансовим інструментом почали частіше користуватися власники малого бізнесу. Загалом, за допомогою ПАММ-рахунків зараз заробляють понад 18 тисяч активних інвесторів і 2 300 керівників.

Як бачимо, у період так званої "коронакризи" люди шукають нові способи заробітку. Компанії намагаються по максимуму використати інноваційні технології для створення ефективних інструментів заробітку. ПАММ-сервіс Alpari це підтверджує.

Тому період карантину – найкращий час, щоб опанувати не лише нові іноземні мови чи переглянуту давно заплановані серіали, це ще й можливість навчитися заробляти!