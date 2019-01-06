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      Фонсека підтвердив покупку молодого бразильця у "Шахтарі"

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      Маркос Антоніо
      Маркос Антоніо

      Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека підтвердив, що за «гірників» виступатиме бразильський півзахисник Маркос Антоніо з португальського "Ешторіла".

      "Так, це молодий хлопець, за яким "Шахтар" деякий час спостерігав. У нас політика клубу: запрошувати молодь. Це гравець, який збуде виступати в нашій команді", – цитує слова Фонсеки у коментарі виданню Record сайт zbirna.com. Однак на офіційному сайті "Шахтаря" інформації про трансфер гравця немає.

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      Щодо Маркос Антоніо, то це 18-літній гравець, який може зіграти як в центрі півзахисту, так і на правому фланзі оборони. Однак невідомо, коли саме гравець приєднається до "Шахтаря". Португальське видання A Bola ще у грудні 2018 року повідомляло про це трансфер. При цьому вказувалося, що керівництво "гірників" ще не вирішило, коли гравець приєднається до команди – взимку чи вже у літнє трансферне вікно, залишившись в оренді в "Ешторілі".

      Маркос Антоніо – гравець збірної Бразилії U-20, з якою виступатиме на чемпіонаті Південної Америки-2019 в січні-лютому. Маркос став одним з трьох представників європейських чемпіонатів у заявці "селесао" поряд з іншим "гірником" Маркіньйосом Сіпріано.

      Фонсека також підтвердив і зацікавленість ще одним бразильським футболістом – Кайо Лукасом, який виступає за "Аль-Айн".

      Теги: Спорт Трансфери Шахтар Футбол
      Джерело: 24 Канал
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