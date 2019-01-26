Фонсека розкрив трансферні плани "Шахтаря"

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека розповів, що найближчим часом лави донецького клубу поповнять два нових гравці. "Гірники" більше не планують купувати нових футболістів під час зимового трансферного вікна.

Після контрольного матчу проти "Карабаху" Фонсека сказав, що задоволений усіма гравцями, які перебувають на зборах.

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"У найближчому майбутньому до нас приєднаються, можливо, один-два гравці", – цитує Фонсеку офіційний сайт "Шахтаря".

Однак йдеться про футболістів, яких "Шахтар" уже придбав.

"Так, говорю лише про тих, хто вже гарантовано в "Шахтарі", – Манор Соломон і Маркос Антоніо. Останній ще дуже молодий, йому також знадобиться деякий час, аби навчитися нашої гри", – резюмував португалець.

Раніше донецький клуб оголосив про підписання нападника "Карпат" Данила Сікана та перехід захисника "Олександрії" Валерія Бондаренка.

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