Мовиться про фонтан у сквері Прибережний. У місцевих ЗМІ 25 липня оприлюднили фото з цього місця.

До теми У центрі Дніпра 4-річний хлопчик впав на фонтан: малюк помер у лікарні – відео

Ніяк не заборонено

На місці, де впав малюк, який згодом помер, досі багато "відпочивальників". Зокрема, на фото звідти щонайменше 4 дітей, які купаються.

Також є ті, хто прийшов туди в купальниках. Це логічно, оскільки там не лише немає жодної огорожі, а й навіть не встановили попереджувальну табличку.

Фонтан, де смертельно травмувався 4-річний дніпрянин / Фото "Інформатор"

Фонтани справді небезпечні

Слід зазначити, що конструкції фонтанів взагалі не передбачають купання в них. Там багато виступів і металевих конструкцій, які можуть становити неабияку небезпеку.

Окрім цього, фонтани працюють на електриці. Тобто пошкодження проводки може призвести до удару струмом.

Більше про загибель

У Дніпрі хлопчик впав у фонтані та отримав багато травм. Його матір у цей момент була поряд. Медики швидкої одразу госпіталізували потерпілого.

За життя дитини боролися приблизно 2 дні. Однак це було безрезультатно та зранку 25 липня хлопчик помер.

Зверніть увагу! 22 липня повідомили, що в лікарні Дніпра борються за життя 16-річної сироти. Вона напередодні випала з балкона в дитячому таборі на Херсонщині. Потерпіла отримала численні травми.